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女乘客留「白色內褲+不明液體」　男司機：妳內褲還沒拿啊

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▲男司機在紅燈區搭載1名女子，下場悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫維基百科）

▲男司機在紅燈區搭載1名女子，下場悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

越南河內1名紅燈區女子滿身酒味，在計程車內吸菸，抱怨空調沒開，熱到脫內褲，最後連車資也沒付，椅墊上還殘留一灘的不明液體，而男司機見狀後，立刻按下車窗大喊，「小姐妳內褲還沒拿啊！」，但她已不見蹤影。更悲劇的是，隔天老婆發現後座有1條白色內褲，懷疑老公在外面養小三玩車震，揚言要離婚。

根據越媒ngoisao.vn報導，女子一上車就開始吸菸，為了不讓跑進空調管道中，男司機只好先暫時關掉，結果她卻不停抱怨車內沒空調，但對方還是好聲好氣的說，「只要你不吸菸，我就要開空調」，但她依舊聽不見，過程中還脫口說，「男人太小氣了」、「你這麼『小』，那我該怎麼辦？」 。

男司機只好無奈的回應，「如果你真的很熱，那就把衣服脫掉吧」，不料女子下一秒竟把內褲脫掉，嚇得趕緊載她到指定地點就離開，就連車資也沒收。沒想到她不止沒穿回內褲，還在椅墊上還殘留一灘的不明液體，而司機立刻按下車窗大喊，「小姐妳內褲還沒拿啊！」，但她已不見蹤影。

更悲劇的是，老婆隔天起床要上班時，發現車內後座有條白色內褲，儘管司機已經解釋事情的經過，但依然懷疑另一半在外養小三，要求離婚。報導一出，立刻引起許多網友的回應，紛紛調侃說，「你要對那名女子負責」、「不能和女人開玩笑」、「車內沒有攝像頭嗎？」。

TrầnDuyHưngi ph HcổHômquatôibắtđượcquảkháchtừ。CONBéNHINcũng口岸義安xinh XANMàVO Duyen酒店，LEN XE CU ... Zanado 發佈於＆nbsp; 2020年7月16日週四

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