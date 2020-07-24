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印度前中將建議：對解放軍發動「手術式打擊」　迫使中國談判領土交換

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中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印軍退役中將建議，對邊境的解放軍實施手術式打擊。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境衝突表面上暫告段落，實際上檯面下的部署動作能在積極運作當中，一位印度退役中將帕納格（Harcharanjit Singh Panag）投書印度媒體The Print，建議印軍應該對解放軍實施手術式打擊，佔領中國的領土，迫使領土交換談判，達到解決中印邊境爭議的目的。

帕納格指出，印度的主要軍事力量，部署在拉達克地區10~80公里處，「我毫不懷疑，印軍過去3個月的部署已在衝突點附近做了最強大的防禦，以及解放軍有能力切斷我們的前期部署區域」。

帕納格認為，在這種情形下應該要以最小的領土損失，迫使解放軍陷入僵局，同時發動反攻奪取相等的土地，「我們有足夠的部隊可以進駐，並在戰術層面上進行反攻，迫使其畏懼退避」。

帕納格分析，一個比較粗暴的選擇，是直接在衝突點驅逐解放軍，好處是可以限制衝突的規模，並且在有利的天氣與時間點行動，但是缺點是印軍要突襲相對困難，因為必須攻擊對方的部署好的防禦工事。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕納格認為，佔領解放軍在拉達克部署較弱地區，就可以迫使雙方領土談判。（圖／達志影像／美聯社）

帕納格認為比較可行的方式，是攻擊拉達克地區解放軍部署較弱的地方，藉此與中國交換，要求解放軍退出印度領土，以換取印軍佔領地區，由於主動權將由印方承擔，「因此我們可以選擇『動手術』的時間、地點和天氣」。

帕納格進一步分析，在任何一種情況下，印軍要打敗拉達克東部部署的解放軍，必須集結3~4個師的兵力，每個師包括3~4個裝甲旅，每個旅至少要有2個裝甲營與2個機步營，並且由空中力量作為後盾，協助掩護或支援武器和後勤。

帕納格強調，「我們绝不能顧慮我們的恐懼，過分擔心挫折的政治後果。如果外交失敗，國家榮譽就要求我們向敵人發起戰鬥。全世界都在注視著我們。」

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