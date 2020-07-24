軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

▲美國指控俄羅斯在太空測試「反衛星」武器。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國與英國軍方23日指責俄羅斯在本月初進行了「反衛星武器」（anti-satellite weapons）測試，對太空空間造成威脅，而這也是美國第一次公開指控俄羅斯測試此類武器。

美國太空司令部（U.S. Space Command）在聲明中表示，有證據表明，俄羅斯15日將一顆物體從「宇宙2543號」（Cosmos 2543）衛星發射進入軌道，「（俄羅斯）正在對一種反衛星武器進行非破壞性的測試。」聲明指出，這項任務和先前聲稱的「檢查」衛星系統不符，「這類行動威脅到和平使用的空間，且可能會造成碎片，對衛星和全世界依賴的太空系統構成威脅。」

美國過去曾多次暗指莫斯科當局測試反衛星武器，但這卻是首次「公開」指控。太空司令部司令雷蒙德（John W. Raymond）表示，這次的測試和今年初的屬於同類型，「這是俄羅斯持續發展太空武器系統的證據，這也和俄羅斯宣示的軍事原則一致，就是要發展讓美國與盟國太空資產陷入風險的武器。」

美國總統川普23日也和俄羅斯總統普丁通話，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說：「總統川普重申希望避免中國、俄羅斯和美國之間進行昂貴的三方軍備競賽，並期待即將在維也納舉行的軍備控制談判中取得進展。」

Russia conducted an antisatellite test this month, provoking concern that Moscow is working to improve its capability to attack American space-based systems, the U.S. Space Command said https://t.co/gHT6HozmAt — The Wall Street Journal (@WSJ) July 24, 2020

►二手票券豐富你的生活～