軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

▲美國指控俄羅斯在太空測試「反衛星」武器。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國與英國軍方23日指責俄羅斯在本月初進行了「反衛星武器」(anti-satellite weapons)測試,對太空空間造成威脅,而這也是美國第一次公開指控俄羅斯測試此類武器。

美國太空司令部(U.S. Space Command)在聲明中表示,有證據表明,俄羅斯15日將一顆物體從「宇宙2543號」(Cosmos 2543)衛星發射進入軌道,「(俄羅斯)正在對一種反衛星武器進行非破壞性的測試。」聲明指出,這項任務和先前聲稱的「檢查」衛星系統不符,「這類行動威脅到和平使用的空間,且可能會造成碎片,對衛星和全世界依賴的太空系統構成威脅。」

美國過去曾多次暗指莫斯科當局測試反衛星武器,但這卻是首次「公開」指控。太空司令部司令雷蒙德(John W. Raymond)表示,這次的測試和今年初的屬於同類型,「這是俄羅斯持續發展太空武器系統的證據,這也和俄羅斯宣示的軍事原則一致,就是要發展讓美國與盟國太空資產陷入風險的武器。」

美國總統川普23日也和俄羅斯總統普丁通話,白宮發言人迪爾(Judd Deere)說:「總統川普重申希望避免中國、俄羅斯和美國之間進行昂貴的三方軍備競賽,並期待即將在維也納舉行的軍備控制談判中取得進展。」

