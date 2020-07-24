　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 太空,衛星。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國指控俄羅斯在太空測試「反衛星」武器。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國與英國軍方23日指責俄羅斯在本月初進行了「反衛星武器」（anti-satellite weapons）測試，對太空空間造成威脅，而這也是美國第一次公開指控俄羅斯測試此類武器。

美國太空司令部（U.S. Space Command）在聲明中表示，有證據表明，俄羅斯15日將一顆物體從「宇宙2543號」（Cosmos 2543）衛星發射進入軌道，「（俄羅斯）正在對一種反衛星武器進行非破壞性的測試。」聲明指出，這項任務和先前聲稱的「檢查」衛星系統不符，「這類行動威脅到和平使用的空間，且可能會造成碎片，對衛星和全世界依賴的太空系統構成威脅。」

美國過去曾多次暗指莫斯科當局測試反衛星武器，但這卻是首次「公開」指控。太空司令部司令雷蒙德（John W. Raymond）表示，這次的測試和今年初的屬於同類型，「這是俄羅斯持續發展太空武器系統的證據，這也和俄羅斯宣示的軍事原則一致，就是要發展讓美國與盟國太空資產陷入風險的武器。」

美國總統川普23日也和俄羅斯總統普丁通話，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說：「總統川普重申希望避免中國、俄羅斯和美國之間進行昂貴的三方軍備競賽，並期待即將在維也納舉行的軍備控制談判中取得進展。」

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
開車來回輾狗！小黑掙扎再被踹一腳慘死…冷血男抓到了
裴琳落淚認悲慘身世：不是親生的…吸麻落魄求當檳榔西施
獨／美駐成都領館突關閉　大批武警進駐！現場狀況曝光
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

譚兵讀武／印度也有強國夢！　霸權DNA催生「大印度聯邦」計畫併小國抗大國

快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

演習誤擊2,600米外隊友！美軍M1A2一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

印度派出「巴拉特」無人機　擴大中印邊境軍演

美C17運輸機飛香港停留2hrs…外界疑「撤走物資」　美方回應了！

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

譚兵讀武／印度也有強國夢！　霸權DNA催生「大印度聯邦」計畫併小國抗大國

快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

演習誤擊2,600米外隊友！美軍M1A2一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

印度派出「巴拉特」無人機　擴大中印邊境軍演

美C17運輸機飛香港停留2hrs…外界疑「撤走物資」　美方回應了！

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

載妻洗腎途中「自撞電線桿」！妻全身骨折卡車內　送醫搶救不治亡

桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

茵茵發出呻吟、嬌嗔求饒　徐乃麟下不了手爽喊「好舒服！」

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

高爾夫球場驚見激戰55秒！網見「雙蛇交纏」羞：快有兒子了

LIVE／「新增3確診」累計458例　指揮中心14:00最新說明

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

男自宅種大麻遭南打破獲！　無前科男：我吸大麻剛好裡面有種子啊！

國民黨吉安鄉黨部降旗吹熄燈號　近日打包月底遷新址

八點檔女星健檢前2杯「全糖奶茶」下肚！　一看報告「肝指數崩盤」瞬間臉綠

軍武熱門新聞

美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

美軍M1A2演習一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

美運輸機飛港　外界疑「撤走物資」

印度派出巴拉特無人機　擴大邊境軍演

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

譚兵讀武／印度也有強國夢

美、英批俄測試「反衛星」太空武器

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

伊朗軍事設施傳多起爆炸案

前空軍副司令點名「三外島」恐爆低度衝突

林郁方：中共「飛彈」攻台沒人擋得住

本月第3艘　美艦甘迺迪號航母爆起火意外

美國最貴驅逐艦「朱瓦特號」！

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上取代人類

更多熱門

相關新聞

民調：台人較支持拜登　港人挺川普

民調：台人較支持拜登　港人挺川普

位於英國倫敦的民調公司Redfield & Wilton Strategies於7月對台港人進行訪問，結果發現，香港受訪者較希望美國現任總統川普連任；至於台灣，則有較多名受訪者期盼，獲民主黨總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）能夠贏得大選。

德州重災區火葬場塞爆　火化得等2周

德州重災區火葬場塞爆　火化得等2周

從互毆對峙到外交談判的中印衝突

從互毆對峙到外交談判的中印衝突

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美破400萬例！川普取消共和黨大會

美破400萬例！川普取消共和黨大會

關鍵字：

俄羅斯.美國太空司令部反衛星武器北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面