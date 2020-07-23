夏季用電連創歷史新高！環團籲中央提「地方節電長期計畫」

▲吳心萍說，中小學全面裝設冷氣，學校可結合屋頂及108課綱推動能源教育。（圖／能源轉型推動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

台灣夏季用電高峰到來，近期尖峰用電連續創下歷史新高，能源轉型推動聯盟今（23日）指出，在希望增加發電端可用資源時，地方卻出現火力電廠污染與再生能源開發等相關爭議，要解決這類能源與環境問題，根本之道必須要在用電端進行更積極的「管理與效率提升」，籲中央當務之急要提出地方節電長期計畫。

能源轉型推動聯盟說明，中央自2015年起推動地方節電，並於2018年首次進行長達3年期共73億經費的縣市共推節電計畫，提供縣市政府進行「節電基礎工作」、「設備汰換與智慧用電」、「因地制宜措施」等節電措施。根據能源局統計，截至今年上半年，各縣市老舊用電設備汰換共節電10.73 億度，合計減少二氧化碳排放55.5 萬公噸。

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▲能轉盟記者會籲地方能源治理正起步，前瞻二階應投入。（圖／能源轉型推動聯盟提供）



不過，聯盟提到，此計畫將在今年到期，至今政府仍未公布任何後續規劃，造成許多縣市政府才剛開始累積節電的經驗與相關知識，卻無法預期中央未來是否還會繼續提供資源支持。

對於前瞻納入校園裝冷氣政策議題，主婦聯盟基金會主任吳心萍說，日前全國中小學全面裝設冷氣的政策宣示，雖可保護學童免於熱傷害，但針對校園環境也應有更前瞻策略，學校可結合屋頂及108課綱推動能源教育，透過裝設光電等措施建築物降溫、有發電收益，還能間接減少冷氣需求。除此之外，聯盟也觀察到，許多縣市在推動電器汰換時都有針對中低收入戶的設計，肯定此作法並建議進一步延續。

▲石毓菁認為，中市府應積極控制工業節能，訂立強制性能源效率規範。（圖／能源轉型推動聯盟提供）



綠色公民行動聯盟專員魏陽強調，2015至2019年間，全國住商部門的總售電量呈現成長趨勢，5年間約成長23億度。但若考慮各縣市可能有人口與用電戶數增長等因素，聯盟以「用戶每月平均用電」計算各縣市節電成效。2015年到2019年間，全國住商部門每戶每月平均用電的節電率為3.68%，顯著優於尚未執行地方能源治理計畫的2012到2014年（0.79%）。

魏陽進一步指出，如果只看用電高峰的7月到9月，則2019年住商部門每戶每月平均用電與2015年相比，更是有高達5.71%的節電率，顯見住商用電管理近年已逐漸進步，未來若能有持續性的經費與規劃，將對緩解夏季尖峰有更多貢獻。

爭好氣聯盟發言人石毓菁強調，雖然2018至2019年，台中市住商節電率成績為第一名，但若考量工業用電成長，則排名為倒數第三。近日台商回流投資，台中市招商為六都第一，中市府應積極控制工業節能，訂立強制性能源效率規範，並強制規定回流台商設置光電系統。聯盟最後喊話政府，地方政府是台灣能源轉型過程中的重要夥伴，中央應盡快公布地方能源治理的長期目標，並納入前瞻第二階段計畫，讓地方政府在能源轉型路上發揮助力，透過積極的用電管理，讓台灣能源轉型更加順利。

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