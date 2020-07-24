宜蘭特色吉祥物「宜比鴨」　現身童玩星光樂園...小朋友搶抱抱

▲▼代表宜蘭特色的吉祥物「宜比鴨」，24日現身2020童玩星光樂園，小朋友們搶著抱抱。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

代表宜蘭特色的吉祥物「宜比鴨」，24日現身2020童玩星光樂園，與童玩吉祥物們相見歡，一起發送糖果和遊客同樂，小朋友看到外表呆萌討喜的宜比鴨驚呼好可愛唷，並搶著要跟宜比鴨拍照及抱抱。

宜蘭工旅處表示，「宜比鴨」命名來自大家耳熟能詳的兒歌—伊比呀呀，這首歌的原歌名是She'll Be Coming 'Round the Mountain ，英文常寫成yipee發語詞，就是開心歡呼的意思，因此「宜比鴨」其名字結合了宜蘭、快樂與櫻桃鴨。

而「宜比鴨」在網路票選階段以超過1萬票的高人氣脫穎而出，頭戴櫻桃，胸前紋有龜山島圖樣，代表堅守大自然、對土地的熱愛，常常穿著雨鞋出沒在宜蘭的漁港及田野鄉間「巡田水」，穿梭在宜蘭各鄉鎮市收集美食、特產和新景點，再前往其他縣市及世界各地分享給各國的好朋友，讓宜蘭各地物產在「宜比鴨」的愛心關注之下成長茁壯。

宜蘭工旅處指出，吉祥物自2D平面設計轉為3D立體，常有過渡期，如全球知名吉祥物熊本熊，首度曝光時亦遭批評，而台灣觀光局喔熊組長，亮相時也被批評抄襲，然經不斷淬煉與與微整型，賦予吉祥物「個性及特色」，最終成功吸引民眾目光，也忠實傳遞代言目的與意象，成為眾所周知及民眾喜愛的吉祥物代表。

「宜比鴨」歷經票選與命名，代表宜蘭特色的吉祥物甫亮相登場即受各界討論，縣府會廣納各界意見，讓「宜比鴨」更加美好，把宜蘭的好山好水、好食好物、好所在，傳遞全國及世界各地。

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