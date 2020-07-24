柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」　民眾黨：線上報名送馬克杯

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨8月2日將舉行首次黨員大會，但卻陷入「黨員基數大、出席人數恐不足」的問題，近期強力拉攏黨員出席。民眾黨發言人蔡峻維、公關長吳怡萱24日下午舉行記者會，發表民眾黨員大會首波宣傳影片，公布當天活動流程，並規劃到黨員大會前夕，都持續會有短片曝光，喊話黨員一起來共襄盛舉。

民眾黨去年8月創立後遲遲未開黨員大會，也未選黨代表，依照政黨法規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席。

如今，黨員大會舉行在即，號稱有1.2萬名黨員的民眾黨至少需3000人到場、再加3000份委託書，但也由於黨員出席不踴躍，一度傳出要「滅黨」，黨中央還特地延長報名期限，全黨動起來加強宣傳。

蔡峻維表示，目前線上的報名人數超過3000人，而委託書約有2000份，考量出席率，希望黨員盡量報名及出席，以利活動順利進行，黨員線上報名將送馬克杯，活動當天到場也將送貼紙，鼓勵黨員踴躍參加黨員大會。

▲民眾黨24日召開黨員大會活動說明記者會。（圖／記者陳家祥攝）

蔡峻維說，本次大會主視覺為「眾力一擊」，風格走向年輕、搖滾，盼集眾人之力，一次把黨員大會辦好。除了公布宣傳影片外，柯文哲也錄音向黨員拜託參加活動，5位黨籍立委再負責的責任區拉黨員出席，全黨上下動員尋找「柯粉好朋友」，若線上報名參與，將送馬克杯，當日到場也會送手環、神秘精美小禮物。

談到當天活動內容，民眾黨公關長吳怡萱表示，當天活動分為「蛋白區」、「蛋黃區」，蛋白區部分黨員可以攜帶家屬進入逛攤位，蛋黃區則是以黨員為主。而當日除了青年軍伴隨青年舞團表演外，立委高虹安、邱臣遠也會有表演。

另外，若黨員對黨章有意見，流程中也有安排時間供黨員發表建言，對黨若有其他批評等建議，也均能表達意見。

▲柯文哲透過宣傳片喊話8月2日一起來黨員大會。（圖／台灣民眾黨提供）