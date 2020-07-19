夜市海盜船「鐵餅砸下」！女童搭一半嚇壞…桃園經發局出重手了

▲夜市搭海盜船「鐵餅砸下」！女童、家長嚇壞。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

許多夜市都會設立小型遊樂園，讓小朋友可以搭乘迷你海盜船、旋轉木馬等設施。不過，桃園有名家長帶孩子逛夜市，搭乘攤商設立的海盜船，沒想到搭到一半，海盜船上的鐵製零件突然掉下，險些砸到小孩，讓家長嚇了一大跳。

桃園的陳姓男子日前帶著女兒逛夜市，剛好遇見了攤商擺設的迷你海盜船，因此讓女兒上去搭乘，他則在旁邊拍照、錄影。女兒玩得相當開心，陳男也非常愉快，站在一旁錄影，不斷向女兒說「看我」。

沒想到，才過沒多久，突然就有鐵製的零件掉下來，砸在地上，發出巨響，讓陳男嚇了一大跳。陳男指出，還好拍攝時前面有人擋住，因此他換了位子拍，若繼續站在原來的地方，很有可能被砸中。

▼夜市搭海盜船「鐵餅砸下」！家長差點被砸到。（圖／翻攝《東森新聞》）



對此，桃園市經發局市場科查詢，發現該夜市屬於違法營業，目前已經要求停業，接下來將依照相關條例，開罰5到10萬元，至於大型遊樂設施的部分，則是建管單位負責業務，下周會聯合稽查。

據了解，發生事情的是桃園新開的夜市，占地約4000坪，至少有200處攤位，這次海盜船險些砸傷人，意外抓到了違法營業，卻苦了攤商。

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