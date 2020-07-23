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退休師不滿政府舉債撕毀三倍券　網酸：有guts！退休金也不要領

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▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲政府推三倍券振興經濟，卻有退休師撕毀抗議。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

中央政府推出三倍券，民眾爭先拿1千換3千，刺激經濟，卻有台中一名陳姓退休老師，因為不滿政府舉債辦福利，當場撕毀三倍券。雖然沒有觸法，但網友卻不以為然，狂酸他「可以捐出來」、「有種就演大一點宣布拒領退休金」，酸度爆表！

教書教了20多年的陳姓退休師，因不滿政府推行三倍振興券，認為「會增加國債、500億飆高」，日前就通知媒體，打算領振興券後撕會抗議。

請繼續往下閱讀...

據《TVBS》報導，陳姓老師特地領三倍券就是為了撕毀，表達對政策不滿，也成了全台灣第一位撕毀3倍券的人，但報導卻引來網友批評。

網友表示，「你去領三倍券，不就成為幫忙舉債一份子？領來撕掉比較正義就對了？」、「怎麼會把它撕掉，我覺得政府做這個政策，是蠻好的」、「應該可以拿去捐款幫助別人」。

也有網友說，「有guts！建議順便宣布退休金也不要領，以免債留子孫！挺你喔」、「這是拿來促進消費，增進經濟的錢；不是福利錢， 更不是拿來放煙火的， 怎麼會有債留子孫的說法？」、「退休金太高了！刪的跟勞工一樣看你還會不會撕」、「退休老師？18％優惠存利退了嗎？～先退再來說。」

至於撕毀三倍券是否等於毀損國幣，經濟部對此表示，三倍券雖等同現金，但沒規範比照國幣，故意火損就無法退費也不能更換。

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