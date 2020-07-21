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店家改4次遊戲規則只因「太會敲」　他當場理論：做生意哪有在唬爛的

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

▲該網友日前到夜市玩遊戲，遇到無良攤販 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前在夜市玩「敲釘子」遊戲，發現店家有詐，詢問如何得到獎品時，店家回答時答案很不確定，也沒有講清楚遊戲規則，「很隨性的講出一個數字，感覺不是公訂的規則」。原PO順利贏得遊戲後，店家卻耍賴，前後說詞不一，遊戲規則更改了四、五次，每次都講的不一樣，令他相當傻眼直呼「詐騙集團」。

原PO日前到高雄瑞豐夜市玩遊戲，發現一個特別的遊戲，只要五次內將釘子打進木頭裡，就可以獲得娃娃，且只需要花費100元，就可以無限挑戰。原PO後來詢問店家，攤販上的鱷魚娃娃如何得到，店家表示需要打90根釘子才可以獲得。於是，原PO派出專業做板模的爸爸上前挑戰，沒想到爸爸第一次只敲打四次就將釘子釘進去，第二次也只打了四下就成功，女店員便說「可以有娃娃了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

▲爸爸只花了四次就把釘子釘進去木頭。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

原本遊戲規則是「100元無限挑戰」，但後來看到爸爸似乎很厲害，女店員改口「100元只能玩兩次」，不讓爸爸繼續玩。原PO立刻反應，「我們還要繼續挑戰」，一開始說可以無限晉級的；而女店員竟然回覆「沒有，不要聽他（另外一名男店員）唬爛」，令他相當傻眼，「做生意哪有在唬爛的」，若要換上面的大娃娃，要打30次釘子，也就是是要花1,500元，「1,500元我直接去買一就好啦」。

隨後，男店員回來時，又更改了遊戲規則，「100元打6支可以換一隻娃娃，200元打12支可以換兩隻娃娃，300元打18支可以換三隻娃娃」，且要求爸爸打另外一塊較硬的木頭，爸爸依然順利完成挑戰，最後總共敲了14支，男店員又改口說只能換一隻，「敲過關只能挑一隻娃娃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

▲店家前後說詞不一，遊戲規則一改再改。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

原PO當場怒喊，「太誇張了，因為太會敲就不讓人敲，玩遊戲本來就有會跟不會的」，而店家也不斷的更改遊戲規則，「見人說人話，做生意應該是以誠信為主，這樣的店家，去過一次就不會想再去第二次」，並提醒大家去夜市玩遊戲要問清楚，避免被攤販詐騙。

►文章獲得本人授權同意

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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