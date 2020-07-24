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李眉蓁碩論96%抄襲！苦主雷政儒0表態...「銀行同事」曝近況　網抖：最好低調

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁23日落淚宣布放棄碩士學位。（圖／記者洪正達攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲風波越演越烈，而苦主雷政儒始終未做出回應，就有自稱是雷的同事現身爆料，透露他的工作與近況。

李眉蓁22日被踢爆，在攻讀中山大學中國與亞太區域研究所碩士在職專班時，一整本多達123頁的論文，有96%是「複製貼上」，而抄襲內容則源於台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒，在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

▲李眉蓁碩論96%抄襲！苦主雷政儒0表態...同事曝近況。（圖／翻攝自PTT）

▲同事分享雷政儒近況。（圖／翻攝自PTT）

消息一出掀起撻伐，儘管李眉蓁含淚宣布放棄學位，仍無法平息輿論。一名自稱是雷政儒的同事在PTT發文，表示他任職於桃園某公銀，現在為了息事寧人，連櫃檯前的名牌都拿掉了，就怕被眼尖名眾發現，甚至找來立委，他也不禁好奇，「大家覺得如何，希望雷政儒出來告嗎？」

對此，鄉民紛紛回應，「當然希望，突破人類極限，真好奇這20多年他在幹嘛」、「天外飛來一筆橫財XDDD」、「不要鬧了，為了幾10萬被打斷腿多不值得」、「還以為這位苦主應該在國外，所以一直沒出現」、「雖然應該能拿不少賠償金，但背景如果不夠硬，有很大可能事後被當出氣筒，慎之慎之」、「低調就好，太高調，對方的背景...」。

▼李眉蓁競選總部。（圖／記者洪正達攝）

▲▼李眉蓁專訪 。（圖／記者洪正達攝）

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