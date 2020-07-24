威力彩飆31億！他不解中獎率「2209萬分之1」為何全台瘋買？網神解：做夢都會笑

▲下期威力彩頭獎31億元。（圖／記者柯沛辰攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

一夜致富的機會又來了！第109000059期威力彩23日晚間開獎，頭獎連47期摃，下期（27日）頭獎上看31億。就有網友好奇詢門，威力彩頭獎只有「1/2209萬的中獎機率」，比請求詐騙集團退錢還低，「為何還是一堆人瘋？」PO文一出隨即引起網友熱議，有人點出關鍵「沒買沒機會」，就怕漏接財神給的大紅包。

一名網友23日晚上在PTT發文表示，根據台灣彩券官網數據顯示，威力彩頭獎中獎機率只有2209萬分之1，意思是幾乎全台灣人都買一張的情況下，只會有一個幸運兒會中獎，這機率「可能比請求詐騙集團退錢給你的機率還低，結果還是一堆人在瘋，到底是什麼原因？」

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PO文一出，隨即引發網友議論，紛紛留言表示，「大家都希望自己就是那個人ㄅ」、「機率有趣的地方就在於，機率低的事情不一定不會發生」、「晚上比較好睡啊，做夢都會笑」、「不買連機會都沒有」、「只要可能性不是零，就有希望 (沉迷)」、「老實說還滿高的吧，2000萬分之1的機率賭自己是天選之人」、「魯蛇的誕生也是幾億分之一，你有因此不玩嗎」。不過也有網友表示，「期望值不到1，還真的一堆人去買」、「很有可能再次貢孤」。

▼台彩官網各彩券中獎機率。（圖／台灣彩券官網）

