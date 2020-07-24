他問卦「台灣哪像先進國家？」網大推這點　安心感更勝歐美：住過就知道

▲原PO發問，台灣哪裡像先進國家。（示意圖／記者林裕豐攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都會在PTT發起討論，今（24）日就有一篇引發熱議，有網友在Gossiping板上問卦「台灣有哪點像先進國家的嗎？」說很多台灣人都認為台灣是先進國家，但他卻覺得，明明隨便抓都有一把缺點，像是違停、交通亂、違建、食安、低薪，直呼怎麼看都不先進，想問到底憑哪一點能說台灣可為表率。

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「犯罪率低、平均壽命高、識字率高、醫療水準高、言論自由……太多了講不完」、「半夜還能到處跑，這個沒幾個國家能做到哦」、「超自由、治安棒、生活便利」、「同婚合法化。」

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其中，最多人提到的是台灣治安的部分，「全世界沒幾個國家能讓大多數人都感到相對安全自在，晚上女生可以趴趴走、生病看醫生不用怕破產不必塞紅包，東西掉了很大機會會被送到警察局」、「治安好就海放一堆國家了，歐美哪些國家治安比台灣好」、「沒有在歐美長期待過，真不會知道台灣這種安心感多有價值」、「不用看輕自己國家啦！」

還有網友認為台灣醫療值得讚賞，「醫療跟公衛好到可以在那邊吵口罩顏色」、「醫療技術，甚至比部份先進國家還強」、「你享有全世界最好的健保醫療系統，還在這邊發廢文」、「台灣的醫療真的便宜的誇張，在歐美都不敢看醫生」、「市容與人文素養還要再加強外，光健保這項我覺得就很先進了。」