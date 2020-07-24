2020亞洲生技大展　成大展現生醫技術成果與能量表現亮眼

▲2020亞洲生技大展，成功大學跨領域生醫團隊參展，生醫技術成果與能量表現亮眼吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020亞洲生技大展7月24日至26日於台北南館展覽館二館盛大登場，成功大學國際產學聯盟、成大技轉育成中心等偕同10餘個成大優秀跨領域生醫團隊參展，向國際展示在新冠肺炎預防、體外診斷設備、遠距醫療、新藥開發等領域的技術與研發成果，讓世界看見成大在醫學生物技術的能量與發展。

全球疫情依然嚴峻，台灣生技大展今年的主題為「危難中找尋生機」，考量到疫情與各國封城的狀況，採實體與線上同步展出，讓不便親自來台參展、觀展的國際生醫領域相關人士透過網路遠距參與、以達到促進交流合作的機會與目的。成大團隊參展的技術與成果，也以實體＋線上方式呈現，以爭取更多國際投資人的關注。

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成大展示新冠肺炎COVID-19防疫相關的技術成果為， AIot智慧防疫方案：連續即時體溫監測輔助系統、新冠肺炎抗體快篩試劑組、新冠肺炎IgM/IgG及登革熱血清分型快篩試片、多工機能膜技術於醫療性口罩上的應用。體外偵測儀器：快速體外檢測試劑免疫分析儀、快速檢測病毒感染之可攜式平台（以登革熱病毒為例）。遠端診斷／照護：上消化道出血監測系統、貼身守護神：具智慧穿戴式生醫晶片系統與平台。蛋白藥物／功能性胜肽：水稻懸浮細胞平台與大片段基因編輯技術、專一性組合蛋白藥物與細胞治療蛋白之開發。新創醫材：牙科微型可攜式降塵裝置、遊戲化高齡運動系統、口腔保健服務與牙材開發。

成大國際產學聯盟表示，參展不只在向外界展現成大生醫領域的成果，讓國內認識成大的研發量能與技術，更希望藉著參展，團隊找到更多的合作夥伴或資金投資，促使具潛力的團隊成立新創公司，一步步邁向商業化。此外，透過參展，也是貼近市場的另一種方式，將技術或成果更為精進，去打世界盃。新冠疫情難測，展場裡防疫相關技術與創新產品大受矚目。熱門話題的5G、物聯網相關展品，吸睛度高。

成大跨領域團隊研發的「AIot智慧防疫方案：連續即時體溫監測輔助系統」，為一款智慧手環，能針對未發燒但有健康疑慮者，連續監測體溫與心率等生物數值，有效預測個體健康不適等情形。新冠肺炎COVID-19疫情爆發以來，成大防疫前線與醫護人員、患者等約4、500人配戴過，系統應用相關報告亦刊登於國際期刊，吸引市場的注意，有意進一步合作。

「貼身守護神：具智慧穿戴式生醫晶片系統與平」，包括能長時間檢測心律的貼心片、能協助醫師訊速且準確診斷的貼心音、結合穿戴式系統與物聯網來量測生理訊號的智慧衣等，引來許多的駐足與詢問。

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