紓困3.0遭批「先花錢再報備」　蘇貞昌：都是為民眾設想

記者陳家祥／台北報導

行政院會昨通過紓困3.0追加預算2100億元，其中有相當高的比例是回補紓困2.0預支費用，遭在野黨抨擊「先花錢、再報備」。對此，行政院長蘇貞昌24日表示，有些產業因為外國疫情不穩定，受到衝擊，所以政府還是會持續給予協助，「政府作法都是一步一步，也都是超前，也都是為民眾設想」。

蘇貞昌表示，當全世界受新冠肺炎疫情衝擊，很多國家發生第二波疫情的此時此刻，台灣卻能夠看到疫情趨於穩定，而且經濟有復甦的現象，民眾大舉出來消費，這是很不簡單，這也是過去這段時間以來，全國民眾大家齊心用力一起防疫做出成果。

蘇貞昌說，政府紓困2.0超前部署，有1200萬人受惠，「才能夠出現這種當別的國家經濟負成長，周邊國家都是這個現象的此時此刻，台灣還有正成長現象」。同時國內有些相關產業，因為外國疫情不穩定，所以出口等也比較困難、受衝擊，所以政府還是會持續給予協助。

對於外界質疑，蘇貞昌也舉例，很多國家編列大筆預算，像歐盟剛通過是61兆、美國30兆、日本8.8兆的此時此刻，「我們國家不用編那麼多，但是也必須要拿出資源，對於受困產業、民眾等給予幫忙」，這是紓困3.0，我們第二次提出來。

蘇貞昌強調，這一切都是依照立法院通過的特別條例規定來進行，因此政府作法都是一步一步，也都是超前，也都是為民眾設想。