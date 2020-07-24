關閉美國駐成都領事館！　新華社：美國歇斯底里「中國被逼的」

▲美方要求關閉中國駐休士頓領事館，中國進行報復反制。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

中國外交部24日宣布，為了反制中國駐休士頓領事館被無預警關閉，撤銷美國駐成都總領事館的運行許可，停止一切業務和活動。大陸官媒24日也發佈社評指出，美方此舉完全出自政治目的，中方是被逼無奈反制，責任完全在美方。

新華社評論中指出，近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步。從新冠肺炎開始持續汙名化中國，動用國家機器，以莫須有罪名打壓中國企業，刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學生進行恐嚇...等行為，而關閉領事館的行動更是前所未有的升級。

文中表示，美國打出「中國牌」是因為國內抗疫不力、社會矛盾激化，各種問題之下，才想方設法轉移目標，把矛頭甩到中國身上，另外是希望透過污名化、政治化、標籤化手段抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。

文中強調，中方被迫採取反制措施，是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民。

文末也呼籲，中美合則雙贏，鬥則雙輸。美國前國務卿基辛格曾告誡，中美除了合作別無選擇，雙方承受不起發生衝突的代價。希望美方能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免中美關係進一步惡化。

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