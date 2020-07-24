建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

▲北市府建管處官員曾華崇，23日被發現陳屍在南湖大橋下。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）



記者邱茀濱、張君豪／綜合報導

台北市南湖大橋下23日驚見一具男浮屍，經身分確認，是涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄的北市府建管處官員曾華崇。根據基隆河水深水流，稍早警方研判曾男投水地點就在南湖大橋上，調閱監視器後也曝光跳河全過程。台北地檢署日前約談曾華崇到案後聲押，北院裁定60萬元交保，因被告死亡，檢方偵結時將予不起訴處分。

曾華崇的家屬對媒體的報導非常反感，認為因為媒體讓他們失去家人。北市長柯文哲也表示，「但這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係的啦。」

台北市建管處使用科科長李彧表示，李彧強調，曾華崇先生是一個老實人，他的耳朵不太好，比較內向木訥，不太會表達自己的感情，整個事情上，他表現出來是平和的。

建管處指出，曾男民國96年到任，總統府與立法院的電梯檢測跟曾華崇沒有關係，是機械零件需要更換，廠商保養更換後，檢測自然通過。

台北地檢署日前約談曾華崇後聲押，北院裁定60萬元交保。檢方人士指出，全案正偵辦中，偵結時，將因被告死亡，依刑事訴訟法252條第6款規定，對曾男不起訴。

柯文哲先前因北市傳出涉貪發火，曾表示整頓建管處，未來將採「連坐法」懲處，並要調整處長張明森、副處長史維斌及負責科長職務。柯文哲23日晚間也赴殯葬會館弔唁；檢方預計24日相驗遺體，釐清真正死因。

▲北市涉貪官員成冰冷浮屍，妻小「雙手合十」赴南湖大橋引魂。（圖／記者黃彥傑攝）



警方稍早指出，基隆河水深平緩，若從岸邊投水會卡在河床泥濘中，加上這幾天午後雨勢較大，因此研判曾男應該是在南湖大橋上投水自殺，無外力介入。

檢警事後也調查到，曾男22日中午在市府向建管處請假後，獨自1人外出在市政府搭公車前往內湖成美橋。約半小時車程後，曾男下車步行走下河濱，接著沿著松河街步行約4公里，抵達南湖大橋走樓梯上橋後跳基隆河自殺。投水輕生時間約在22日下午約3時許，步行過程緩慢若有所思，可能請假離開市府當下，曾男就選擇輕生這條路。

其實，曾男自從交保後，情緒就相當不穩定，家屬發現他疑似有自殺念頭，並痛批記者把他寫得很難聽。曾男22日中午請假外出聲稱要找律師處理官司，期間妻子就不斷撥電話、傳簡訊給他說「你還好嗎？有事情要跟家裡講」，沒想到連傳了三封都被已讀，驚覺有異才報警求助。

據悉，曾男一家三口背景單純，他與妻子一同居住在大直區明水路一帶，妻子沒有工作，在家擔任家管，兒子則已出社會工作，平常在外租屋沒有與兩老同住。

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