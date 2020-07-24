　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，南湖大橋浮屍。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

▲北市府建管處官員曾華崇，23日被發現陳屍在南湖大橋下。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

記者邱茀濱、張君豪／綜合報導

台北市南湖大橋下23日驚見一具男浮屍，經身分確認，是涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄的北市府建管處官員曾華崇。根據基隆河水深水流，稍早警方研判曾男投水地點就在南湖大橋上，調閱監視器後也曝光跳河全過程。台北地檢署日前約談曾華崇到案後聲押，北院裁定60萬元交保，因被告死亡，檢方偵結時將予不起訴處分。

曾華崇的家屬對媒體的報導非常反感，認為因為媒體讓他們失去家人。北市長柯文哲也表示，「但這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係的啦。」

台北市建管處使用科科長李彧表示，李彧強調，曾華崇先生是一個老實人，他的耳朵不太好，比較內向木訥，不太會表達自己的感情，整個事情上，他表現出來是平和的。

建管處指出，曾男民國96年到任，總統府與立法院的電梯檢測跟曾華崇沒有關係，是機械零件需要更換，廠商保養更換後，檢測自然通過。

台北地檢署日前約談曾華崇後聲押，北院裁定60萬元交保。檢方人士指出，全案正偵辦中，偵結時，將因被告死亡，依刑事訴訟法252條第6款規定，對曾男不起訴。

柯文哲先前因北市傳出涉貪發火，曾表示整頓建管處，未來將採「連坐法」懲處，並要調整處長張明森、副處長史維斌及負責科長職務。柯文哲23日晚間也赴殯葬會館弔唁；檢方預計24日相驗遺體，釐清真正死因。

▲▼北市涉貪官員成冰冷浮屍　妻小「雙手合十」赴南湖大橋引魂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市涉貪官員成冰冷浮屍，妻小「雙手合十」赴南湖大橋引魂。（圖／記者黃彥傑攝）

警方稍早指出，基隆河水深平緩，若從岸邊投水會卡在河床泥濘中，加上這幾天午後雨勢較大，因此研判曾男應該是在南湖大橋上投水自殺，無外力介入。

檢警事後也調查到，曾男22日中午在市府向建管處請假後，獨自1人外出在市政府搭公車前往內湖成美橋。約半小時車程後，曾男下車步行走下河濱，接著沿著松河街步行約4公里，抵達南湖大橋走樓梯上橋後跳基隆河自殺。投水輕生時間約在22日下午約3時許，步行過程緩慢若有所思，可能請假離開市府當下，曾男就選擇輕生這條路。

其實，曾男自從交保後，情緒就相當不穩定，家屬發現他疑似有自殺念頭，並痛批記者把他寫得很難聽。曾男22日中午請假外出聲稱要找律師處理官司，期間妻子就不斷撥電話、傳簡訊給他說「你還好嗎？有事情要跟家裡講」，沒想到連傳了三封都被已讀，驚覺有異才報警求助。

據悉，曾男一家三口背景單純，他與妻子一同居住在大直區明水路一帶，妻子沒有工作，在家擔任家管，兒子則已出社會工作，平常在外租屋沒有與兩老同住。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►網美最愛x地表最強美白

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
甜美女星吸毒...淪落泰街頭行乞　驚傳33歲「四肢痙攣慘死」
是在哈囉過氣了！最紅網路用語出爐
女星墾丁解放「半球被看光」　生2胎身材火辣…網驚：根本少女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

七姊妹少1人…女導遊「車內夾死」家屬崩潰　司機：才認識1小時

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室　院方：死2小時了

北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

請假搭公車到成美橋…建管處涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

快訊／基隆市長林右昌「座車車禍」　跑行程撞上賓士車

北市涉貪官員成冰冷浮屍　妻小雙手合十「南湖大橋下引魂」

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

情侶借錢超大方「有多少借多少」 愛占便宜＋不還錢成傷感情主因

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

七姊妹少1人…女導遊「車內夾死」家屬崩潰　司機：才認識1小時

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室　院方：死2小時了

北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

請假搭公車到成美橋…建管處涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

快訊／基隆市長林右昌「座車車禍」　跑行程撞上賓士車

北市涉貪官員成冰冷浮屍　妻小雙手合十「南湖大橋下引魂」

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

林子偉擠進紅襪大聯盟　今年開季台將有二人

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

中職／二軍若換球增加成本　需要各球團同意

拿紙本三倍券　新板希爾頓酒店Buffet吃到飽2人同行1人免費

鞋底巨型顆粒超止滑！女兒穿單隻「拖鞋」媽一看傻眼...真實功能曝

買完威力彩...他驚見2組電選號碼「完全相同」　網嚇傻：機率跟中頭獎一樣

混血女星床上放閃地產富二代　脫口：你什麼都小…男友走心了！

2020演唱會全因新冠肺炎取消！　泰勒絲「無預警宣布好消息」一次催生8個

「C.T.O出人頭地了！」薛恩拿到最高票　《少年之名》公演《迷途羔羊》程瀟看完變小迷妹

社會熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

七姊妹少1人！女導遊「車內夾死」家屬崩潰

北市涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

業者工業鹽泡海鮮　致癌物吃下肚

劉雨柔更衣全都露　拳擊館負責人裝針孔遭起訴

北市涉貪官員太太痛哭：他說記者寫很難聽

基隆市長林右昌　晚間座車車禍

官員跳橋亡！柯澄清：跟他沒關係

花30萬買打手　K哥自曝：曾是蔡阿嘎粉絲

迷失雙黃線！新北男「無照路殺」撞公車：技術差

更多熱門

相關新聞

涉貪交保60萬才3天　曾華崇「失蹤1日」陳屍橋下

涉貪交保60萬才3天　曾華崇「失蹤1日」陳屍橋下

失蹤一天的台北市建管處官員曾華崇23日下午被發現陳屍南湖大橋下，台北市長柯文哲受訪時表示，事情真相，還是等司法調查結果。由於今年4月26日錢櫃林森店大火釀6死，台北地檢署展開一系列調查，沒想到在過程中挖出電梯安檢收賄疑雲，而曾華崇就是其中之一的涉案官員，並在本月20日以60萬元交保，但據悉曾華崇自此情緒低落，昨晚下班後不僅未返家，也與家屬斷訊，直到隔天被發現，已成一具冰冷浮屍。

北市涉貪官員太太痛哭：他說記者寫很難聽

北市涉貪官員太太痛哭：他說記者寫很難聽

北市涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

北市涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

建管處官員成浮屍！柯文哲嘆完氣後...快閃離開

建管處官員成浮屍！柯文哲嘆完氣後...快閃離開

關鍵字：

建管處南湖大橋曾華崇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

基隆男來回輾狗！小黑狗倒血泊…他竟下車補一腳

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

為買房連續上班28天　一句話讓她心累

媽狂寄暗黑補品！28歲女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸：第三期了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

七姊妹少1人！女導遊「車內夾死」家屬崩潰

大學生流行啥　網路用語咩噗竄紅

更多

最夯影音

更多
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面