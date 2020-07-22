影／婦產科醫師接急電狂奔醫院看診！半路體力不支...暖騎士速載他回院

記者邱茀濱／綜合報導

台東基督教醫院婦產科主任郭成興，19日和兒子鐵道散步時，突接到產房緊急電話，當下的念頭只有拔腿狂奔，但路上卻因心臟不舒服有點喘，便想攔車求助，沒想到一名暖心女騎士二話不說就直接幫忙，才讓他及時趕上產房。

事發在台東7月19日晚間，郭成興原本與兒子在鐵花村附近散步，突然收到醫院裡有位婦人有難產的問題，心急的他當下開始狂奔，但由於心臟有疾病，跑沒幾步就感覺有點喘，便想攔車求助。

郭成興表示，途中他遇到一名暖心女騎士，貼完情況後，火速載他到醫院接診。郭成興事後說，女騎士感覺是名外出買東西的婦女，且看過診所以認識她，因為要趕著到產房連姓氏都沒有詢問，「當時真的太急了，我連她的車牌、電話都沒有留。」

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▲台東名醫郭成興（左）狂奔接生，臉書尋找熱心「摩托車天使」。（圖／翻攝郭成興臉書）



另外，郭成興也在臉書PO文指出，「感謝7/19在杭州街載了我的摩托車天使！希望摩托車天使能和我連絡，也讓您分享新生命的喜悅」。趕到產房後反而是寶寶不乖乖出來，由3位產房護理師努力加上真空吸引才終於聽到baby的哭聲！

對此，台東有許多郭成興的忠實粉絲及臉友，紛紛轉分享協助尋找女騎士，並留言說「感恩有您 （郭醫師），感恩摩托車天使，感恩辛苦的接生團隊」、「郭醫師辛苦你了，謝謝好心機車騎士」。

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