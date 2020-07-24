泰國6年來最大示威　覺醒青年：異議人士不該變浮屍！

記者謝欣辰／綜合報導

泰國自上周六（18日）起爆發的反政府示威尚未平息，曼谷和南部北大年府等地昨日都有抗議遊行再現街頭。上千名青年無懼政府威脅，要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台，並且提出三大訴求，包括解散國會、修改憲法和停止恫嚇異議人士。

據《路透社》報導，這場示威由社運組織「青年解放」發起，是泰國自3月宣布進入緊急狀態後最大型的社運，也是2014年的泰國政變以來，人數最多的反政府示威。社運起因來自一位37歲的旺差倫（Wanchalearm Satsksit），他隸屬前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的反獨裁爭民主聯合陣線，又稱紅衫軍，但巴育政變成功後，旺差倫和其它紅衫軍就流亡柬埔寨。

據人權觀察（Human Rights Watch）表示，旺差倫6月4日於金邊住所外被持械人士綁架，目前下落不明。不僅如此，多名流亡海外的社運人士都被指失蹤或遭擄走；2018年12月，兩名泰國社運人士的屍體被發現漂浮於湄公河，迄今仍未查明真相。

示威者除了不滿異議人士「被失蹤」外，也對泰國未能重回民主感到失望。2019年泰國大選，年輕人投票給進步派的民主政黨，巴育卻因為軍方擬定的憲法得以留任，而獲民眾支持的國會第三大黨－新未來黨最後竟被法院要求解散。

自軍事政變以來，泰國政治環境停滯不前、流亡柬埔寨的異議人士的突然失蹤，都是催生這場大規模的民主運動的原因。對此，青年解放的一名學生領袖說，給政府兩周時間，若不回應，不排除行動升級。