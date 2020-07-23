27歲辣妻被「未婚男同學擄走」失蹤！夫日日癡等她回家…3天後等來屍體心碎

▲小車墜河，27歲人妻身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川巴中市通江縣近日發生一起車輛墜河事故，車上有一對年輕男女。事發後，男生上岸逃生，27歲楊姓人妻不幸死亡。不過，事發前男生被曝，曾到人妻家中毆打對方，更聲稱要行兇，隨後開車將她帶走。對此，死者家人懷疑，男生有作案嫌疑。

據《紅星新聞》報導，經過幾天的搜救，7月20日救援人員將車輛找到並打撈上岸，不幸的是，楊女在車內已死亡，遺體隨後被送往通江縣殯儀館。

7月20日下午，叔叔楊乙（化名）透露，自7月17日事發後，隔天她的父親、妹妹以及丈夫先後從外地趕回通江，日日在事發地守候消息，直到等到噩耗。他稱，「法醫正在對死者屍檢。」據法醫透露，楊女的頭部、胸部腹部等有多處受傷的痕跡，但死因需要屍檢之後才能有結果。

死者母親回憶，7月17日上午10點左右，吃完早飯，大女兒楊女在家給2個孩子輔導作業，自己側臥在沙發上休息。一會兒，一名馬姓男生開車來到家中，拉住楊女的頭髮將其摔到地上，還踩住頭，然後用腳踢胸部……。

當時，母親立即上前質問馬男，「你是誰，為什麼打我女兒？」對方回應道，「管你們是誰，今天要砍死你們。」隨後，媽媽稱要打電話報警，當拿出手機時，被搶走，隨後，看到男方進入廚房，她認為對方「可能在尋找菜刀」，趁其不備帶著2個小孩到鄰居家中躲避。

▲27歲人妻身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

隨後，她用鄰居的電話報警，並請鄰居到自己家中查看情況。然而，當鄰居趕到家中時，發現馬男和楊女已開車離開。

母親透露，當時報警時間是7月17日上午10點30分左右，後來在10點50又打了第二次報警電話……。在馬男開車將大女兒帶走後，她立即給在河北工作的丈夫和二女兒打電話講述了事情經過。

隨後，二女兒楊丙（化名）曾3次撥打電話，透露姊姊接聽了一次，「她說他們已經在長坪（鄉鎮）醫院，當時說傷情嚴重，改去通江縣人民醫院。」

在7月17日11點22分死者和妹妹最後的微信聊天顯示，她回覆在通江的路上「說人（她）不行了」，隨後還說不曉得馬男要往哪裡開。

7月17日11點41分，楊丙在微信上問姐姐，「馬男是什麼顏色的車？車牌號是多少？」對此，她回憶稱，「當時家人已經報案，想問得更細一些，但電話打不通，訊息也不回。」但對於雙方到底發生了什麼糾紛，妹妹稱不清楚。

▲她死前和妹妹最後對話。（圖／翻攝自紅星新聞和封面新聞）

當天下午2點30分左右，楊女的家人接到瓦室派出所電話，對方告知他們出事了，楊女乘坐的小車墜河。

據悉，楊女今年27歲，已結婚，丈夫在異地工作，還有一名7歲的孩子。她和馬男到底是何關係，又發生了什麼糾紛? 對此，叔叔楊乙透露，自己通過打聽，「兩人是國中同學，男方一直未婚。」但對於馬男為什麼跑到家裡打人，家屬都表示不清楚。

家人懷疑，馬男有作案嫌疑。7月20日，通江縣公安局透露，目前，已以涉嫌故意殺人案件在偵辦，警方已經介入調查。

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