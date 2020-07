疑2美軍戰機恐怖迫近！伊朗客機「急俯降再爬升」乘客驚叫　老人小孩至少4傷

▲疑似美軍戰機迫近伊朗客機。(圖/翻攝自推特「@AimenDean」)

記者張靖榕/綜合外電報導

一架自伊朗首都德黑蘭起飛的客機,途經伊拉克飛抵敘利亞上空時,遭遇2架戰機近迫攔截,逼使機長必須緊急改變飛行高度,突發狀況造成機上數名乘客受傷。機長受訪時稱,干擾飛行的是2架美軍戰機,後來也傳出1架以色列軍機迫近,美、以目前皆對此無回應。

綜合路透及中東媒體報導,從伊朗德黑蘭起飛的客機,為馬漢航空(Mahan Airline)所有的空中巴士A310,架次1152。據了解,客機飛越伊拉克進入敘利亞領空後,於當地時間周四(23日)下午6點14分,遭到2架戰機迫近;飛航追蹤系統顯示,客機飛行高度先是突然俯降再陡然爬升,最終於7點50分在黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)安全降落。

機長接受記者訪問時表示,他從窗戶看出去,猛然看見2架軍機危險逼近,導致他必須立刻改變高度,否則雙方可能會撞上。親眼目睹緊張時刻的飛機攝影愛好者指出,客機為了躲避攔截的戰機,突然爬升大約達350英呎(約106公尺)。

A310客機降落後,機艙內部影片立刻流傳到社群網路上並廣為流傳。影片中,一名男童因為頭部受傷被用大片紗布包紮,另一名乘客的頭部也同樣受創,走道上全是散落一地的廣告傳單和私人物品,不少人還套著救生衣,個個眼神驚恐。

Horrifying!



A US fighter jet (or Israeli) came too close to an Iranian civilian plane carrying Lebanese citizens and forced the pilot to drop altitude which almost resulted in a disaster.



As if terrorizing our people wasn’t enough on land. Now in the skypic.twitter.com/vywNfsoJrJ