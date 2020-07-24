疑2美軍戰機恐怖迫近！伊朗客機「急俯降再爬升」乘客驚叫　老人小孩至少4傷





▲疑似美軍戰機迫近伊朗客機。（圖／翻攝自推特「@AimenDean」）

記者張靖榕／綜合外電報導

一架自伊朗首都德黑蘭起飛的客機，途經伊拉克飛抵敘利亞上空時，遭遇2架戰機近迫攔截，逼使機長必須緊急改變飛行高度，突發狀況造成機上數名乘客受傷。機長受訪時稱，干擾飛行的是2架美軍戰機，後來也傳出1架以色列軍機迫近，美、以目前皆對此無回應。

綜合路透及中東媒體報導，從伊朗德黑蘭起飛的客機，為馬漢航空（Mahan Airline）所有的空中巴士A310，架次1152。據了解，客機飛越伊拉克進入敘利亞領空後，於當地時間周四（23日）下午6點14分，遭到2架戰機迫近；飛航追蹤系統顯示，客機飛行高度先是突然俯降再陡然爬升，最終於7點50分在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）安全降落。

機長接受記者訪問時表示，他從窗戶看出去，猛然看見2架軍機危險逼近，導致他必須立刻改變高度，否則雙方可能會撞上。親眼目睹緊張時刻的飛機攝影愛好者指出，客機為了躲避攔截的戰機，突然爬升大約達350英呎（約106公尺）。

A310客機降落後，機艙內部影片立刻流傳到社群網路上並廣為流傳。影片中，一名男童因為頭部受傷被用大片紗布包紮，另一名乘客的頭部也同樣受創，走道上全是散落一地的廣告傳單和私人物品，不少人還套著救生衣，個個眼神驚恐。

Horrifying!



A US fighter jet (or Israeli) came too close to an Iranian civilian plane carrying Lebanese citizens and forced the pilot to drop altitude which almost resulted in a disaster.



As if terrorizing our people wasn’t enough on land. Now in the skypic.twitter.com/vywNfsoJrJ — هادي نصرالله (@HadiNasrallah) July 23, 2020

#BREAKING: Pilot of Iranian plane had to change altitude quickly, injuring several passengers - Iranian news agencyhttps://t.co/rqUlvmaHe0 pic.twitter.com/VOoLYOyGpQ — Arab News (@arabnews) July 23, 2020

另外一支影片則錄到事發當下，所有乘客驚嚇尖叫，也有照片捕捉到窗外戰機的身影。報導指出，救護車將4名傷者包括1名年長男性，送往貝魯特附近醫院。

此事件引發敘利亞、黎巴嫩、伊朗等中東國家的網友在社群網站上群起抨擊，儘管戰機國籍尚未確認，已有多人指稱照片中拍到的，明顯就是美軍F-15戰機，還有網友tag川普，要他滾出去（中東）。

美國2011年即對馬漢航空祭出制裁，理由是該公司為伊朗革命衛隊提供金援及其他協助。黎巴嫩陸軍指揮官此前表示，1架以色列偵察機曾闖進領空，飛越村莊卡法基拉（Kafr Kila），並在黎巴嫩南部領空逗留迴旋。

▲▼伊朗客機乘客受傷。（圖／翻攝自推特「@HadiNasrallah」）