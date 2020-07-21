美國陸軍用遊戲頻台Twitch招募新兵　「詐騙」手法引發爭議

▲美國陸軍用Twitch招募新兵，發外界許多爭議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

近來，越來越多年輕電玩玩家喜歡上Twitch平台看遊戲過程的實況、與其他玩家互動，美國陸軍也藉此在Twitch上招募新兵。但陸軍頻道近來的一些舉動引發外界許多爭議。

據外媒《Forbes》報導，美國陸軍擁有自己的電競團隊USArmyEsports，該團隊定期播放像《使命召喚》和《英雄聯盟》之類的視頻遊戲，同時與觀眾談論軍人的生活，並提供註冊鏈接。

而隨著美國海軍和空軍在今年早些創建電子競技團隊，陸軍在遊戲廣播平台的營銷投入了超過100萬（約新台幣2900萬元）美元，將遊戲視為與潛在聯繫新兵的一種方式。

不過美軍的Twitch 頻道一直禁止在其信息流的評論中向他們詢問有關美國戰爭罪行的人。 而當該頻道於上週三（15日）開始禁止許多發燒用戶時，他們甚至改變了哪些用戶可以對他們的信息流發表評論的設置。

身為美軍退伍軍人，兼反對美軍招募方法的和平運動家哈特．維吉斯(Hart Viges)表示，參軍其實伴隨許多極大風險，尤其是退伍後返回社會會遇到的心理問題，但美軍召募青少年的話術，包括「我們可以幫你付大學學費」、「服務你的國家」隱藏了這些風險，而此電玩模式更加無法將這些潛在風險確實傳達。

Twitch有許多直播主有時會在聊天室或遊戲過程中，發送「禮物」給追隨者或現場觀眾，來提高他們的興趣。而美軍也效仿，宣稱只要點擊註冊鏈接，就有機會抽重價值200美元(約新台幣 5,952元)的Xbox菁英系列二代控制器(Xbox Elite Series 2 controller)，但後來被發現這是一場騙局。

美軍想要使用新潮的方式來與新兵拉近關係，但卻不能接受人們質疑的舉動和頻道上的各種「詐騙」招募手法，恐怕會使軍隊更無法受到年輕人青睞。