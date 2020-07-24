羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早會出事　「從充滿理念到世俗化」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨前秘書長羅文嘉在2020總統大選期間與前民進黨主席卓榮泰創出佳績，被認為是促成選戰大勝的關鍵人物。不過，羅文嘉回顧過去這一年的協助，他坦言，民進黨和以前不一樣了，有些處理手法甚至已經超出界線，這樣下去遲早會出事。

▲羅文嘉淡出政壇後，直到2019年才重返協助蔡英文力拚2020總統大選。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，羅文嘉表示，在接任民進黨秘書長之前，曾有人告訴他民進黨不一樣了，原本還覺得不可能，但經歷一年的黨務工作之後，才體會到黨的確變了，從過去充滿理念的樣子變成如今世俗化的模樣，早已不是他所熟悉的那個政黨，有些處理事情的方式甚至超出他能理解的界線，要是繼續這樣下去，「遲早會出事」。

此外，羅文嘉也希望能夠針對政媒關係進行更深層的檢討，現在政治或政府要影響媒體並不容易，而是帶有政治利益或目的的商業力量更有影響力，這不僅是台灣媒體面臨的困境，背後的深層問題也是民進黨要檢討的政媒關係。

▲羅文嘉曾與林飛帆一起打桌球。（圖／記者楊蕓攝）

據了解，今年54歲的羅文嘉在求學期間曾擔任台大學生會會長，並在1994年陳水扁當選台北市長後，成為那時候台灣最年輕的政務官，擔任台北市政府新聞處處長兼台北市政府發言人；然而他的政治之路走得並不順暢，2011年投入台北市第二選舉區區域立委初選，卻召開記者會指控受到民調操作，最後敗給姚文智，讓他對政治感到灰心，後來漸漸淡出政壇。

羅文嘉直到2019年1月才正式重返政壇，並由時任民進黨主席的卓榮泰宣布，接任民進黨秘書長，協助力拚連任的總統蔡英文打選戰，最終在2020年總統大選大勝國民黨，他與卓榮泰也因此被認為是打贏這場選戰的重量級關鍵人物。不過，大選結束之後，羅文嘉自認任務已經達成，於是在今年1月15日宣布請辭，做到5月19日任期屆滿後不再留任。