蓬佩奧：全球應團結起來對抗中共　我們必須誘導中國改變

▲美國國務卿蓬佩奧呼籲各國共同對抗中共。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧23日在加州約巴林達（Yorba Linda）發表演說，表示美國當初邀請中國進入世界舞台的目標已經失敗，如今各國應該團結起來，共同對抗中國共產黨。他更稱中國國家主席習近平是「早已破產之極權思想的信徒」。

綜合外電報導，蓬佩奧在「尼克松總統圖書館暨博物館」發表此項演說，前總統尼克森於1972年歷史性地出訪中國，開啟美中及國際局勢新局面，但蓬佩奧要大家回首這50年的發展，美國與中國接觸究竟是好的嗎，「我們那些領導者提出的，中國會往自由和民主方向改革的理論，成真了嗎？這就是中國定義的雙贏局面？而從國務卿的角度來看，美國因此更安全了嗎？」

▲蓬佩奧認為中國說的話都應該打個問號。（圖／路透）

蓬佩奧指出，當年尼克森和時任國務卿季辛吉（Henry Kissinger），做了他們認為是對的事 ─ 與中國建立關係，但是中國並沒有好好維持兩國關係。他再度指控中國共產黨隱匿疫情，原本美國人以為和中國互動能為未來帶來一片光明，「但今天我們還在袋著口罩，繼續看著因疫情而死的人數增加，就因為中國共產黨違背了對全球的承諾。」

蓬佩奧說他認為凡事只要牽涉到共產黨，就應該先不予採信，然後驗證他們的說法，「我呼籲每個國家的元首，開始採取美國已經在做的事 ─ 就是堅持中共應該互惠、透明，並且要可以信賴。」他說全球熱愛自由的國家，必得誘導中國改變，「就像尼克森總統說的，我們必須用更具創造性和果斷的方式讓中國改變，因為北京當局的行動，威脅著我們的人民和社會繁榮。」