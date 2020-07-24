　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國疫情／德州休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

▲ 德州休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，重災區德州日增死亡個案及住院人數都在22日創新高，迫使伊達爾戈郡（Hidalgo County）不得不暫時將死者遺體存放在冷凍車。德州一名高級衛生官員呼籲，應該再次頒布禁足令。

德州22日通報197起死亡案例，1萬893人住院，是全美疫情最嚴重的州之一。伊達爾戈郡位於該州最南端，與墨西哥接壤，上周病例增加60%，死亡人數增加一倍，超過360人。該郡法官柯特茲（Richard Cortez）表示，「我們的醫院是戰場，現在真的在苦戰。」

民主黨籍的柯特茲是伊達爾戈郡最高官員，向當地居民下達「就地避難」（Shelter in Place）的命令，因此與共和黨籍德州州長阿博特（Greg Abbott）產生分歧。阿博特堅稱，地方官員無權要求民眾待在家中。柯特茲則表示，當地火葬場的名單已經排到2周後，迫使全郡使用多達5輛冷凍車，每輛可裝50具屍體。

伊達爾戈郡最高醫療官員梅蘭德茲（Ivan Melendez）將確診者激增的部分原因歸咎於阿博特凌駕於地方官員之上，阻礙當地各級醫療系統運作。以醫學的角度來說，他認為，現下的確應該下達禁足令。

根據《路透社》，全美21日通報的死亡個案在6月10日後首度超過千人。過去5個月來，美國有超過14.2萬人死亡新冠肺炎，且有23州死亡人數還在攀升。多達44州確診人數仍呈上升趨勢，人口最多的佛州、德州及加州尤其嚴重。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
論文網第2名「樓鳳碩士」105頁深度老司機！真實職業超反差
新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台
快訊／板橋華江公園1男「胸插水果刀」　倒臥血泊慘死
吹哨人曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證！吳佩蓉：去打聽我查弊的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

民調：台人較支持拜登、港人盼川普連任　雙方較勁「誰對中國更強硬」

德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！

美總統大選聚焦「川普VS反川普」！搖擺州民調倒戈挺拜登　真正原因曝光

美破400萬例！川普取消「共和黨代表大會」　佛奇：2021年才能談正常生活

美軍回應了！F-15戰機逼近…伊朗客機「劇烈搖晃」童頭破血流　乘客撞暈倒地

美國務院重申「川普重話」：香港與中國大陸同等待遇　終止經濟優惠

疑2美軍戰機恐怖迫近！伊朗客機「急俯降再爬升」乘客驚叫　老人小孩至少4傷

男大生見網友「啪啪3回合」16歲少女懷孕了！　下秒得知「她是親妹」直接嚇傻

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

民調：台人較支持拜登、港人盼川普連任　雙方較勁「誰對中國更強硬」

德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！

美總統大選聚焦「川普VS反川普」！搖擺州民調倒戈挺拜登　真正原因曝光

美破400萬例！川普取消「共和黨代表大會」　佛奇：2021年才能談正常生活

美軍回應了！F-15戰機逼近…伊朗客機「劇烈搖晃」童頭破血流　乘客撞暈倒地

美國務院重申「川普重話」：香港與中國大陸同等待遇　終止經濟優惠

疑2美軍戰機恐怖迫近！伊朗客機「急俯降再爬升」乘客驚叫　老人小孩至少4傷

男大生見網友「啪啪3回合」16歲少女懷孕了！　下秒得知「她是親妹」直接嚇傻

睽違693天！「二刀流」大谷翔平27日登板先發　

中職／許峻暘牛棚即戰力　郭李建夫：很耐投

大雨攪局裁定開幕戰　柯爾封鎖、史丹頓開轟洋基4比1退國民

裴琳落淚認悲慘身世：我是養女！　「親生父母13歲就生她」…吸麻落魄求當檳榔西施

中科院淪毒窟！技術員「宿舍內種大麻」　管理員破門發現11株

吉安百歲人瑞花蓮之冠！100歲朱爺爺長壽之道　吃好規律沒煩惱

防疫論文掛第一作者挨批「權力傲慢」　陳其邁：我是最主要負責人

中美關係緊張　解放軍大範圍封海「強火力」實彈軍演！　

母帶腦麻兒「畢旅12天」！騎「粉紅鐵馬」環島不喊苦：謝謝你當我的小孩

管理員會擋！客叮囑「徒手拿16杯手搖飲」上樓　備註震驚他：脫光上半身？

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？北韓粉專闢謠

他計畫5年「滅口老婆」偷冷凍胚胎　與男友共組家庭

蓬佩奧：全球應團結起來對抗中共

更多熱門

相關新聞

憂二波疫情2024巴黎奧運削減開支

憂二波疫情2024巴黎奧運削減開支

東京奧運延期至2021年7月23日後，開始進入倒數階段，但是疫情影響，能否如期仍有許多變數，但這連帶也影響到了2024年的巴黎奧運，在各方條件衝擊下，巴黎奧運籌委會的前景看起來不是很樂觀。

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美破400萬例！川普取消共和黨大會

美破400萬例！川普取消共和黨大會

伊朗客機多人傷　美軍回應了！

伊朗客機多人傷　美軍回應了！

美國務院重申川普重話　香港待遇等同中國

美國務院重申川普重話　香港待遇等同中國

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

專家曝「富人從不買彩券」3理由

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面