▲新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期，醫師教你「選對尿布」不崩潰。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲寶寶從6個月開始邁向翻身好動期，爸爸媽媽得多更花精力在寶寶身上。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

寶寶從6個月開始邁向翻身好動期，爸爸媽媽不僅要多更花精力在寶寶身上，換尿布也變得越來越困難，好動的寶寶不斷翻滾掙扎，使尿布常常無法貼牢導致側漏問題，讓新手爸媽好困擾！

▲▼寶寶的活動力增加，除了容易有側漏問題之外，肌膚與尿布的摩擦加重、汗量變多，造成寶寶不舒服容易哭鬧。

新手媽媽表示，寶寶從8個月開始就會不斷翻滾，所以每次換黏貼型尿布的時間比之前多2到3倍的時間，再加上寶寶非常好動，在洗澡時會發現，在寶寶的大腿處或腰間處，比較容易有摩擦痕跡，讓她非常心疼。寶寶的活動力增加，換尿布變成一大挑戰，因此要如何「選對尿布」成為爸媽的必做功課。

▲本身是三寶媽媽的醫師王彥文表示，褲型尿布穿脫方便，當小朋友開始會翻會爬，就可以開始換褲型的尿布。

本身是三寶媽媽的醫師王彥文表示，「快速換穿」跟「舒適透氣度」是她在挑選尿布時最考慮的重點，「因為我們家三寶比較好動，所以他換尿布時間比較久的話，就會不喜歡有點哭鬧，所以之後才會改成『褲型尿布』，因為穿脫比較方便。其實我會建議，當小朋友開始會翻會爬，就可以開始換褲型的尿布」。

▲▼王彥文醫師提到，日本妙兒褲有「超彈力腰圍」和「波型透氣腰圍設計」，腰圍彈性很好，可以輕鬆拉開。腰圍的透氣設計也能將尿布裡面的潮濕快速排出，小朋友在穿的時候比較不會悶熱不舒服。

王彥文醫師提到，「我自己嘗試過非常多種尿布，我覺得日本的妙兒褲快速穿脫很方便，加上有『波型透氣腰圍』，所以 尿布裡面潮濕悶熱的空氣可以快速藉由空氣隧道排出，小朋友在穿的時候比較不容易悶熱不舒服，再加上胯下那邊是比較親膚的設計，所以小朋友在動來動去的時候，不會因為摩擦感到不舒服或是起疹子」。

▲新手媽媽有感表示，換成妙兒褲褲型尿布後，大概10秒內就可以解決換尿布。

已換成使用妙兒褲褲型尿布的媽媽有感表示，「穿起來真的很方便，就是一拉就上去了，在調整部分也是很快速，不僅穿上很方便，脫下來也很快速，大概10秒內就可以解決這一切」。褲型尿布不僅穿脫快速，更守護寶寶肌膚，你家的寶寶也正值翻身好動期嗎？照著醫師的挑選尿布小撇步，無論寶寶再怎麼翻身play，爸媽都能輕鬆不累。

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▼照著醫師的挑選尿布小撇步，無論寶寶再怎麼翻身play，爸媽都能輕鬆不累。

