黑色購物節最該搶！網友激推好市多「爆紅品TOP7」先筆記

▲好市多黑色購物節將於明日開跑。（圖／記者張一中攝）



記者蕭筠／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」即將在下週一（25日）正式登場，一連7天將有多款「黑五限定」商品，預計吸引大批人潮搶購。事實上，好市多進軍台灣多年，因經常推出限量特殊商品深受台灣人喜愛，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網羅網友激推的7大「爆紅產品」，快先筆記再趁著黑色購物節優惠全搬回家吧！

TOP7：女性護理

近期討論度最高的女性護理用品就屬好自在液體衛生棉了，全因有女網友分享經期來換衛生棉時，以為自己經血量變少，孰料一翻過來才發現經血被吸好吸滿，吸收力超強大且使用起來比傳統衛生棉更輕薄透氣，成為不少女性們前往好市多必囤貨的商品之一。

TOP6：日常保健

激推商品第6名就是口罩，現代人不再只是為了感冒而戴口罩了，戴口罩理由百百款，例如怕被別人傳染感冒、空氣髒污多、過敏等，還可以當素顏配備，多色選擇讓網友直誇「很好看」，再加上其堅韌材質也受到認證「多次穿脫繩子也不會斷」，真的好看又好用。

▲網友激推好市多7款爆紅品。（圖／網路溫度計提供）



TOP5：口腔清潔

媽媽都說刷牙習慣就要從小養起，備受網友推薦德國製歐樂B電動牙刷，圓形刷頭設計徹底清潔牙齒，還能偵測刷牙力道，避免力道過大傷害牙齒、牙齦，不少網友買回家試用後都直呼「開啟全新生活」呢。

TOP4：家用清潔

穩坐美國銷售第一的洗衣品牌汰漬Tide，是好市多必買產品之一，近來還引進了汰漬洗衣膠囊引發熱烈討論，小小一顆不僅去漬力、洗淨力都，讓不少網友大讚是「豬隊友專用」，紛紛表示使用洗衣膠囊後，豬隊友們終於不會再突槌了。還有受到主婦歡迎的柯克蘭黃色抹布，具有超細纖維、超強吸水力的黃色抹布用來擦車、紅白酒杯，或是手機螢幕，甚至拿來擦頭髮、當寵物毛巾都超好用。

TOP3：盥洗用品

現代人追求天然無負擔的洗髮精、肥皂等盥洗用品，這款好市多的「Douce Nature地恩法國馬賽皂」就可以試試看，主打不含化學物質不傷皮膚，敏感肌也可以放心使用，有網友買回家使用後忍不住大讚一塊肥皂「從頭洗到腳」，洗後還超保濕，還有不少人分享馬賽皂若是在好的保存環境下，放越久越好洗。

TOP2：嬰兒用品

家長們絕對不能錯過囤尿布的機會啊，好市多經常不定期推出尿布隱藏優惠，讓不少爸爸媽媽們好開心，其中，幫寶適「拉拉褲」就是必囤的一款尿布，原因是只要像穿小內褲一樣套上，就完成穿尿布動作，就算是爸爸再也沒有理由說「不會換」了， 這種拉拉褲不僅方便外出使用，也很適合剛學走路的寶寶們。

▲ 好市多衛生紙被推爆用過就回不去。



TOP1：衛生紙

每次到了下殺優惠期間，婆媽最愛買的非衛生紙莫屬，這款自有品牌柯克蘭衛生紙，不僅有三層厚度，紙質柔軟又堅韌，使用完還可以直接丟入馬桶中，讓網友推爆「用過就回不去」，是好市多討論度最高的明星商品。

►腦公！你不可以賴帳喔

