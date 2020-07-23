小將好棒！台東高中勇奪校史首座全中運舉重團體冠軍

▲台東小將好棒！台東高中勇奪校史首座全中運舉重團體冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣台東高中參加在屏東縣舉行的109年全國中等學校運動會，結果展現平日訓練成果，在舉重項目個人部分舉出3面金牌、1面銀牌及1面銅牌成績，並且奪下校史首座全中運高男組舉重團體冠軍，高女組也獲團體錦標殿軍，消息傳來讓學校相當興奮。

台東高中舉重隊所獲個人項目成績為: 金牌-高男組舉重109公斤以上級蔡杰宏，抓舉:141公斤(抓舉創大會原紀錄133kg)、挺舉:155公斤、總和:296公斤。高男組舉重109公斤級胡詠傑(抓舉:122公斤、挺舉:158公斤、總和:280公斤)。高女組舉重59公斤級謝佳晏抓舉:76公斤、挺舉:95公斤、總和:171公斤(抓舉創大會原紀錄73KG、挺舉創大會原紀錄88kg、總和創大會原紀錄161kg)。銀牌-高男組舉重89公斤級張翊(抓舉:118公斤、挺舉:148公斤、總和:266公斤)。銅牌-高女組舉重55公斤級陳珮琳(抓舉:66公斤、挺舉:75公斤、總和:141公斤)第六名則有高女組舉重55公斤級胡雲芳、高男組舉重61公斤級鍾茂森。



另外，台東高中在高女組游泳400公尺混合式徐芳澄金牌，高女組角力自由式第一級林詠薰、高女組游泳200公尺自由式徐芳澄、高男組競技體操吊環競賽康智凱等獲銀牌。

台東高中舉重教練謝建宏表示，台東高中分別在105年、108年獲得男子團體第3，這次比賽能夠一舉奪下校史首座全中運高男組舉重團體冠軍，高女組也獲團體錦標殿軍，非常感謝校長蔡美瑤在比賽期間前往屏東縣大同高中為選手加油打氣，也感謝台東之光郭婞淳給予學弟妹的鼓勵，以及林敬能、廖志明等教練指導。

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