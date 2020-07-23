新冠悲劇！澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

▲澳洲因為疫情經濟受到重創。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

澳洲今天通報3個月以來最多的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，人口第2大州維多利亞州的新增感染人數持續攀升。在此同時，澳洲今天創下二戰以來規模最大的財政赤字。

路透社報導，維多利亞州（Victoria）證實，過去24小時新增422人感染與5人病故。這項單日新增病故人數創下自4月底以來的新高，死者中包括1名50多歲男性。

澳洲衛生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）在維多利亞州首府墨爾本告訴記者：「這代表可怕的病毒不斷重創我們的社區。」由於當局未能將新增感染人數控制在3位數以下，墨爾本和該州大多數城市居民如今被要求外出必須戴口罩。

法新社報導，墨爾本市民外出如果未戴口罩，警察可以開罰200澳元（約新台幣4200元）。

澳洲全國目前累計確診人數約1萬3000人，染疫死亡為128人。澳洲開始鬆綁自3月中實施的防疫措施後，新增病例數節節攀升。

雖然實施社交距離，像是限制居民活動與關閉商家等有助減緩病毒傳播，但澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）說，澳洲經濟因此受到重創。

澳洲政府宣布規模達2890億澳元、相當於國內生產毛額（GDP）約14.6%的財政激勵方案後，澳洲今天創下自二戰以來規模最大的財政赤字。

佛萊登柏格表示，澳洲2019財政年度（截至2020年6月30日）的預算赤字料將增至858億澳元（約613億美元），政府曾預測在此財年出現盈餘。2020財年的預算赤字估計進一步擴大至1845億澳元，將創下澳洲自二戰以來規模最大的財政赤字。