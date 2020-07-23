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「暫緩行銷」被誤會！網傳補助沒了⋯觀光局一圖闢謠：玩到10/31都有補

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▲觀光局一圖破除謠言。（圖／翻攝自Facebook／旅行臺灣－交通部觀光局）

▲觀光局一圖破除謠言。（圖／翻攝自Facebook／旅行臺灣－交通部觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出安心旅遊補助計畫，針對自由行每晚補助1000元、跟團補700元，近日國旅熱潮正夯，網上出現補助經費用罄謠言，觀光局今於臉書發文表示，「真相只有一個」，國人不需擔心，國旅補助適用到10底，大家可安心玩。

近期國旅人潮暴增，觀光局統計，截至7月21日，已使用補助房間數約70萬間房，住宿人數約175萬人次。其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。

請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍日前表示，將針對旅客數較多的縣市，包括離島、宜花東等地，暫緩「觀光行銷」補助費用，卻有部分民眾誤會，是要取消較熱門縣市的補助。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲國旅人潮因補助大增。（圖／觀光局提供）

觀光局今（23）日於臉書發文表示，安心旅遊補助經費編列39億元，目前預算仍足夠，也會持續補助到10月，暫緩觀光行銷補助，僅是為了讓暑假期間旅遊人次分流，將行銷促銷活動調整到9月以後。

觀光局表示，真相只有一個，國人不需擔心，務必玩的開心、恢復信心，必須終止假消息，若有任何疑問，可至觀光局官網查詢，官網也會公布最新消息或政策，千萬不要誤信謠言，還繼續轉傳造謠。

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