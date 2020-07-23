遼寧大連新增3例本土！1人在「進口海產品公司」工作…企業環境測出病毒

▲大連市衛健委副主任趙連通報。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連市時隔111天後，23日再次報告了3例本地確診病例和12例無症狀感染者，且在患者所在企業外環境中檢出了新冠病毒。通報顯示，其中1例本土確診是一家進口海產品加工企業員工，在對其密切接觸者進行流調排查過程中，又發現2個病例和12個無症狀感染者。

大連市人民政府新聞辦公室23日上午召開新聞發佈會通報該市新增確診病例最新情況。大連市衛生健康委員會副主任趙連在發佈會上通報，3名病例均自述發病前14天未離開大連，無新冠肺炎確診病例、重點地區來返連人員和境外人員接觸史。

病例1，男，58歲，居住地為西崗區工七巷，獨居，大連凱洋食品有限公司員工，7月21日17時左右到市中心醫院發熱門診就診，22日晨核酸檢測為陽性，當日，經市疾控中心實驗室覆核為陽性，經省專家組會診為確診病例（普通型），目前病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療。

病例2，女，39歲，已婚，居住地甘井子區大連灣街道北山大樓，大連開發區晉炆金屬有限公司員工，7月21日17時左右到中國醫科大學附屬盛京醫院大連醫院就診，22日晨核酸檢測為陽性，當日，市疾控中心實驗室覆核為陽性。經省專家組會診為確診病例（普通型），目前病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療。

病例3，女，50歲，居住地甘井子區大連灣街道，自由職業者，7天前出現發熱、肌肉酸痛等症狀。7月22日8時30分至遼漁醫院就診，核酸檢測為陽性。當日，市疾控中心實驗室覆核為陽性。經省專家組會診為確診病例（普通型），目前病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療。

▲大連爆發疫情。（圖／路透社）

此外，趙連稱，對病例1所在海產品加工企業廠區、冷庫及18家直營門店進行封停，並採集冷庫食品、加工車間、宿舍、食堂、馬場、公用衛生間、行政辦公樓等食品和環境樣品，結果中多份陽性；對病例2所在企業的車間、食堂、公廁等也已經進行環境核酸採樣，目前結果皆為陰性；對病例軌跡所涉及市場、門店外環境、產品外包裝等進行樣品採集核酸檢測，目前已採集樣品1318份，全部送至大連市疾控中心進行檢測。

官方23日下午最新發佈提醒，為了更好地控制疫情，大連市民近期如無必要不要離連，儘量減少非必要的聚集性活動。

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