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「政壇誕生明日之星！」　苦苓：「女戰神陳玉珍」是立院混戰唯一贏家

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▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,國民黨立委進入議院內高喊審查無效,高嘉瑜熊抱陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，陳玉珍備受網友討論。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

藍綠因監院人事案爭議，於7月中旬在立院主席台爆發多次衝突，其中立委陳玉珍備受外界熱議。作家苦苓22日以「台灣政壇誕生了一顆明日之星」討論陳玉珍，認為立院混戰中，唯一的贏家就是網路聲量爆高的「女戰神」陳玉珍。

「台灣政壇誕生了一顆明日之星！」苦苓22日於臉書表示，陳玉珍以「假面超人」的造型，用「胯下偷桃」的特技，加上「打死不退」的精神，當她被民進黨的4位立委抬出議場時，也把她抬上了國民黨的神壇。

▲▼立法院臨時會 民進黨清場 朝野搶佔主席台 陳玉珍死守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍裝備超齊全，死守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

苦苓提到，一場監察委員審議大戰，國民黨胡搞瞎搞無上限，是最大輸家；民進黨借機蒙混過關，其實也是輸家；其他小黨幾乎銷聲匿跡，更是輸慘慘，「這一場史無前例的混戰，唯一的贏家就是網路聲量爆增、橫空出世的『女戰神』陳玉珍。」

對於苦苓的言論，網友看法兩極，有人認為「真的很像小丑」、「不符正常的行為模式都可以爆紅？」，但也有網友表示，「超欣賞的人，學識，膽識過人」、「她的存在感蠻重的」。

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▼陳玉珍和林昶佐等人拉扯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,國民黨立委進入議院內高喊審查無效,推倒票匭圈票處並撕毀選票,林昶佐與國民黨立委陳玉珍等人拉扯。（圖／記者李毓康攝）

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