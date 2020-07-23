「大媽狂嫌好臭」工地哥無奈：不能搭捷運嗎？同行反打臉：尊重別人鼻子

▲工人頂著豔陽蓋房！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「瞧不起做工的人有多高尚？」一名男工人氣憤表示，日前搭捷運回家，結果一名大媽露出厭惡表情狂嫌臭。原PO無奈直言，「我不偷不搶正常做工程！你們住的房子是誰蓋的？」文章曝光後，一派罵爆大媽，另有同行建議「我也覺得帶一件替換比較好，因為我常常都覺得自己很臭，很不舒服，更何況是其它人！」

高雄一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，平時在工地上班，因沒錢買車，以往都是騎腳踏車代步，但昨（22）日特別疲累，因此才坐捷運回家。怎料，一對母子從美麗島站上車，其中媽媽對當眾直呼「你很臭！」

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原PO玻璃心表示，「我做工地當然會臭，我不能搭捷運嗎？ 你們瞧不起做工的人有多高尚？ 我不偷不搶正常做工程！你們住的房子是誰蓋的？」同時，原PO也怒拍女子的側照，對方兒子發現後，開始指指點點。

▲大媽狂嫌臭！（圖／翻攝爆怨公社）



職業不分貴賤，但原PO無法接受被屈辱，並下定決定表示，「我以後會多注意，自己的衛生，我也知道我的身上很臭！但我以後會多帶一些換洗衣物，等之後買車的時候我盡量不在工作下班搭捷運！」

文章曝光後，大批網友給予安慰，「可以回她：工作流汗身上臭可以洗澡就好了，但是內心要是又酸又臭可就沒救了」、「捷運本來就會有各種味道啊，怕的話叫大嬸自己開車或小黃」、「我做了整天家事，汗臭味臭到連我家的狗都嫌 ~難道她放的屁拉的屎是香的嗎」、「我一直都很尊敬在外風吹日曬的工人師傅，你們是國家基礎建設的無名英雄」。

不過另一派誠懇建議，「我也是打工下班全身汗臭味，要做大眾運輸回家，我會多帶一件衣服換上，就怕被人講話」、「我以前修車，全身衣服都黑色混機油味，也不會這樣去坐公共運輸啊，這不是故意去讓人嫌的嗎」、「 可帶替換衣服，應該沒人喜歡聞到異味，跟你從事什麼行業沒關係，至少你也要懂得尊重別人的鼻子」。

▼同行認為，也要尊重他人搭車的權益！（圖／翻攝爆怨公社）

