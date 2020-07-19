超帥「工地歌神」爆紅！18歲小周湯豪背景曝光　女粉暴動：耳朵懷孕了

網搜小組／許力方報導

桃園一名泥作工人劉藤在工地唱歌的影片最近在網路爆紅，堪稱「工地歌神」的他，帥氣外表神似周湯豪，其實只是個年僅18歲的大男孩，背後更是令人心酸的故事。他受訪時坦言，從小單親，跟著爸爸、師傅學做工，在雙手留下厚厚的繭，因為缺乏自信，一有空閒就不斷唱歌紓壓，嗓音帶有淡淡的滄桑感，擄獲大批女粉絲的心。

劉藤15日在臉書上傳一段只有背影的影片，以「工地好聲音－幹嘛哥」為題，寫道：「原來最好的練歌房是我每天賺錢的地方啊！」只見他背對著鏡頭，身穿白T、工作褲一邊掃地一邊唱歌，周邊堆滿雜物，他卻興致勃勃地忘情高歌，動聽的歌聲在臉書一夕爆紅，網友紛紛讚賞他是「被工地耽誤的歌手」，狂敲碗要他「趕快出道」！

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▲「工地歌神」小周湯豪年僅18歲，背後故事有洋蔥。（圖／翻攝「工地好聲音-幹麻哥」臉書、IG，下同）



事實上，劉藤年僅18歲，成長過程相當艱苦，他向《東森新聞》透露，他從高中二年級就開始做工賺錢，以前滿喜歡讀書，但因家庭關係沒辦法繼續學業、追逐夢想，從小沒有媽媽，只好跟著爸爸學工程，曾經有遇到惡質的師傅，把他從鷹架上踹下來，痛罵「你什麼都不會，你來這邊做什麼，只能來這換便當！」

濃眉大眼、身材修長，不只歌聲好聽，顏值也爆表的劉藤，如今在網路爆紅，臉書粉絲團湧入不少粉絲支持，其中不乏有許多女網友狂讚「耳朵懷孕」、「不去比賽太可惜了」、「耳朵戀愛了」、「人帥唱歌又好聽」，他也開啟直播之路，與粉絲互動大獲好評，讓他感動直呼「我會用更多的正能量及歌聲來感動你們。」

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