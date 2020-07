24歲女助教輪流和3男學生睡　他興奮到處吹噓...被老師偷聽抓人！

▲女助教因為和3名學生發生關係被捕。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國一名24歲女助教被控和3名未成年男學生發生性關係,而事件會被意外揭發是因為其中一名男學生與其他同學吹噓時,不小心被一名老師聽到,被指控2項罪名的她目前已被逮捕,若是罪成將有可能面臨最高40年刑期。

當地媒體報導,在德州特克薩卡納市(Texarkana)德州高中(Texas High School)擔任女助教的24歲女子貝爾(Ashlyn Faye Bell),已為人母的她被控與2名17歲與1名16歲男高中生發生性關係。一名老師意外聽到男學生們的談話,其中一名學生表示曾與貝爾發生過關係,但他不是「孩子的爸爸」,而讓貝爾成為警方調查對象。

一名17歲男學生表示,他2019年感恩節透過Snapchat與貝爾聯繫,2人在車站見面後,對方將他載回家中,趁小孩睡覺時在床上發生性關係。另一名17歲男學生表示,他平時請貝爾幫忙輔導課業,於2019年秋天發生性關係,16歲男學生也是去年11月透過Snapchat與貝爾聯繫,後來一共發生過2次性關係。

事件揭發後,貝爾在該學校任職至今年5月22日,並於6月24日被警方逮捕,被控教育者與學生發生不正當關係、性侵兒童2項罪名,以美元15萬元(約台幣440萬元)交保等候開庭。

No 16 - 17 year old boy is a 'sexual victim'. This was consensual sex by individuals fully aware of what they were engaged in. America, grow up! Your 16 year olds' already have!



