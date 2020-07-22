24歲女助教輪流和3男學生睡　他興奮到處吹噓...被老師偷聽抓人！

▲女助教因為和3名學生發生關係被捕。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）
記者李振慧／綜合報導
美國一名24歲女助教被控和3名未成年男學生發生性關係，而事件會被意外揭發是因為其中一名男學生與其他同學吹噓時，不小心被一名老師聽到，被指控2項罪名的她目前已被逮捕，若是罪成將有可能面臨最高40年刑期。
當地媒體報導，在德州特克薩卡納市(Texarkana)德州高中(Texas High School)擔任女助教的24歲女子貝爾(Ashlyn Faye Bell)，已為人母的她被控與2名17歲與1名16歲男高中生發生性關係。一名老師意外聽到男學生們的談話，其中一名學生表示曾與貝爾發生過關係，但他不是「孩子的爸爸」，而讓貝爾成為警方調查對象。
一名17歲男學生表示，他2019年感恩節透過Snapchat與貝爾聯繫，2人在車站見面後，對方將他載回家中，趁小孩睡覺時在床上發生性關係。另一名17歲男學生表示，他平時請貝爾幫忙輔導課業，於2019年秋天發生性關係，16歲男學生也是去年11月透過Snapchat與貝爾聯繫，後來一共發生過2次性關係。
事件揭發後，貝爾在該學校任職至今年5月22日，並於6月24日被警方逮捕，被控教育者與學生發生不正當關係、性侵兒童2項罪名，以美元15萬元（約台幣440萬元）交保等候開庭。
No 16 - 17 year old boy is a 'sexual victim'. This was consensual sex by individuals fully aware of what they were engaged in. America, grow up! Your 16 year olds' already have!— PeteinIndy (@PeteinIndy) July 21, 2020
Texas high school teaching aide accused of having sex with 3 male studentshttps://t.co/2KHWGRTTy3