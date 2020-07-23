澎湖哥不忍了！犀利文「別出了本島不帶腦」被讚爆　網嘆：白沙被當菸灰缸

▲澎湖花火節人潮相當可怕。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內旅遊鬆綁及暑假的催化，這陣子澎湖湧入爆量遊客，這番空前盛況被戲稱是「懲罰澎湖」，當地人雖然樂見旅遊榮景，但也憂心各種交通、環境問題，就有一名澎湖哥在網上發文，喊話所有遊客，直言「任何在台灣本島上的法規，在這裡都適用喔！」

「給來澎湖玩的旅客。」一名男網友在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」發文，他表示，澎湖也是中華民國的領土，任何在台灣本島上的法規，在這裡都適用，「不要真以為出了台灣本島就是出國，就算真的出國，各國都有自己的法律，難道你們不用遵守？」

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他提到，當地原本的三寶就不少，「你們一來，這種人是倍數翻漲，請你們不要出了本島就不帶腦，不要隨意在路口停車、路上並排，或是緊急煞車或亂停車。」

▲澎湖哥發文向觀光客喊話。（圖／翻攝自臉書／沿著菊島旅行-澎湖資訊網）

最近原po經常碰到，遊客開車或騎車在馬路正中央，還以龜速前進，「你們是來玩，但澎湖人也是要工作的，擋在路中央還騎（開）超慢，被按喇叭真的就剛好，要慢、要看風景請靠旁邊一些，市區路就已經夠小了，過馬路也請看紅綠燈。」

他也提醒，「不要邊騎邊看地圖，都有耳機，請先設定好地點，戴上單耳，開啟地圖導航聽取語音提示，如果覺得Google地圖不準的，請去下載PAPAGO，它有15天試用。」

▲近來澎湖旅遊爆夯。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱）

最後，原po不忘呼籲，「澎湖有非常好的自然環境及生態，請發揮你們的水準，不要隨意破壞環境，澎湖歡迎有水準，會自律的旅客來感受澎湖的美，但奧客就算了吧，自以為花錢是大爺，嫌東西貴，那你知道為什麼會貴嗎？吃米不懂米價，去任何地方玩都要做功課，你不做功課，就不要在那嫌。」

po文掀起熱烈回響，網友們一面倒支持，紛紛表示「閣下所言，句句中肯，得當」、「還有一堆在沙灘抽菸，用整個白沙當他的菸灰缸」、「出門帶腦很重要」、「說出了很多在地人的心聲」、「大快人心」。

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