「瘋狂觀光潮」獵殺澎湖海龜！快艇螺旋槳絞切龜殼…害「臟器外露」慘死

▲一名網友貼出海龜慘死在船隻螺旋槳下、臟器外露的照片，畫面怵目驚心。（圖／翻攝沿著菊島旅行–澎湖資訊網臉書）

圖文／CTWANT

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，無法出國旅遊的國人，紛紛展開「報復性出遊」，攻佔國內各大旅遊景點。而位在台灣本島以外的澎湖地區，因為優美的海岸風光，讓人有「偽出國」感，近來有許多人都跑去澎湖玩。但有網友曝光了一系列驚悚照片，指出澎湖當地的海龜，在遊客如織的澎湖犧牲了，慘死在船隻螺旋槳下，刀刀割破龜殼，導致臟器外露死亡，畫面怵目驚心。

網友昨天（22日）在臉書社團「沿著菊島旅行—澎湖資訊網」貼出多張照片，畫面中可看到，有一隻海龜被船隻的螺旋槳所傷害，龜殼被劃破、臟器外露慘死，當地內行漁民一看就說：「這是載觀光客的快艇，因為漁船的速度慢」，讓發文者心痛直呼：「這個悲傷，發生在這個瘋狂的觀光潮」。

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▲原PO心痛表示，死亡海龜用牠最後靈性漂進潮間帶，讓保育區志工發現了牠。（圖／翻攝沿著菊島旅行–澎湖資訊網臉書）

發文者並表示，最近澎湖的出遊人潮眾多，「別以為只有快踏平的摩西分海；別以為只有出勤不斷的車禍救援；別以為只有踩在古蹟廟宇的煙花癡；別以為只有鄉親搶不到機票、租車與住宿；別以為只有島嶼承載量的近憂遠慮…，其實還有這麼血淋淋的生態殺戮。」

原PO心痛表示，死亡的海龜，用牠最後僅存唯一靈性，從海上漂流至七美漁業資源保育區臨界海域，讓保育區志工發現了牠，進而通報海巡，再漂進潮間帶，最後才得以安息。而照片曝光後，網友們紛紛留言，「海龜，人類對不起你」、「要長那大，要經過很久…挺難過」，感嘆生態復育的速度，永遠趕不上破壞的速度。

▲海巡人員趕到時，海龜已經死亡。（圖／翻攝沿著菊島旅行–澎湖資訊網臉書）

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