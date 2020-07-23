國旅亂象政策轉彎！1千萬補助遭暫停　花蓮老神在在：不影響

▲疫情趨緩解封，在安心旅遊與三倍券的加持下，花蓮觀光人潮已回流。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情期間旅遊產業蕭條，交通部祭出離島及東部地區1,000萬元行銷補助計畫，不過，隨著疫情解封，旅遊大爆發，衍生的亂象，讓交通部大轉向，部長林佳龍今天說，將暫緩這項補助，是否對花蓮帶來影響，花蓮縣政府回應表示不受影響。



進入後疫情時代，加上暑假後第一個週休，全台各縣市包括離島無不塞爆人潮，進而出現拉抬房價、交通大亂等情形，看到榮景回來了，交通部長林佳龍決定，將暫緩離島及東部地區1,000萬元的行銷補助，另將轉向其他縣市進行行銷。



政策大轉彎，嚇壞東部地區的觀光旅遊產業，不過，配合這項計畫的花蓮縣政府倒是老神在在，觀光處副處長張志翔說，花蓮的情形與離島不一樣，目前沒有無法負荷的問題，而且花蓮的房價公開透明，資訊也完整，並沒有出現旅遊亂象，而在安心旅遊與三倍券的加持下，花蓮的觀光旅遊產業與解封前一樣。



對於暫緩補助行銷預算，張志翔表示，縣府所提的計畫在今年十月，暫緩補助不受影響，除了將如期舉行外，也做好分流規劃，這項預計舉辦的花彩節活動，目前還待上級核定，因此，中央政策轉向，對花蓮的補助不會有影響。



有關假日期間各地湧入龐大人潮，為當地交通與當地居民生活品質帶來影響，林佳龍也建議採時間或路線分流，以降低衝擊，至於行銷預算轉向後，則會鼓勵其它縣市爭取旅客帶來觀光效益。

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