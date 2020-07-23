中秋、國慶連假衝「澎金馬」　3離島航線機票統一開賣時間曝

▲中秋、國慶連假，澎湖、金門、馬祖航線機票訂於7/27統一開放訂位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋節及國慶日分別有4天及3天連假，民航局今（23）日宣布，針對目前需求較高的金門、澎湖及馬祖航線已協調航空公司妥適規劃相關航班，兩假期機位同時統一於7月27日（周一）上午9時起開放訂位。

中秋連假自10月1日至10月4日有4天，民航局規劃，9月30日至10月5日為疏運期，共計6天；另國慶假期則自10月9日至10月11日有3天連假，10月8日至10月12日為疏運期。由於兩假期時間相當接近，考量民眾可能有跨假期安排行程之需求，爰於同一天開放訂位。

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▲中秋及國慶連假針對澎湖、金門及馬祖等離島航線，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。（圖／記者蔡玟君攝）

民航局指出，中秋及國慶連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。在各航線運能提供方面，分別提供如下：

1.中秋連假澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計742架次、66,868個座位數；金門航線計448架次、43,816個座位數；馬祖航線計160架次、10,840個座位數；上述3離島航線共計提供1,350架次及121,524個座位數。

2.國慶連假澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計616架次、55,506個座位數；金門航線計370架次、36,740個座位數；馬祖航線計134架次、9,080個座位數；上述3離島航線共計提供1,120架次及101,326個座位數。

▲中秋及國慶連假，尖峰時段機票會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



民航局提醒，中秋及國慶連假，於尖峰時段109年9月30日至10月2日、10月8日至10日台灣出發往離島方向，以及109年10月3日至5日、10月10日至12日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。



如旅客因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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