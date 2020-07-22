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800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

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▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／客家委員會）

▲客家委員會加碼推出每份800元的「浪漫客庄旅遊券」，7月22日至26日開放一般民眾登錄獲取抽籤資格。（圖／客家委員會）

記者林育綾／綜合報導

繼行政院發行「振興三倍券」後，各部會陸續推出農遊券、藝FUN券⋯等響應振興，客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」，先前已開放敬老家庭登錄抽籤，今（22）日起至26日將開放一般民眾登記，只要加入客委會官方 LINE 帳號，參加活動登錄即獲資格，7月27日公告抽籤結果

客委會加碼推出每份800元的「浪漫客庄旅遊券」，先前已在15日至19日開放敬老家庭登錄抽籤、20日公佈抽籤結果；而今（22）日起將開放一般民眾登記，只要透過LINE加入「客家委員會」官方帳號（ID：@hakka_gov)）成為好友，於活動期間前往「客委會浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄，即可參加抽獎。

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▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／客家委員會）

▲「浪漫客庄旅遊券」在7月22日至26日開放一般民眾登錄獲取抽籤資格。（圖／客家委員會）

活動將於7月26日截止登錄，27日抽籤，獲得客庄旅遊券後將可使用至年底，可前往全台70個客家文化重點發展區、共多達4千個商家，包括餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店）等指定店消費。

每份「浪漫客庄旅遊券」，包含8張面額100元的QR CODE，持券至合作店家消費，結帳時點選「我要使用」，出示QR CODE後，消費每滿100元可折抵1張，最高可以一次折抵800元，也可以分次，在不同店家消費折抵，但「不得兌換現金或找零」。

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／客家委員會）

▲獲得客庄旅遊券後將可使用至年底。（圖／客家委員會）

►步驟一：加入客家委員會LINE官方帳號（ID：@hakka_gov）

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／翻攝自LINE畫面）

►步驟二：點選下方前往「浪漫客庄旅遊券」活動

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／翻攝自LINE畫面）


►步驟三：一般民眾於活動期間（7/22-26）前往「客委會浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／翻攝自LINE畫面）

相關資訊

客家委員會LINE官方帳號（ID：@hakka_gov）
一般民眾(含非本國籍配偶)申請登錄：2020年7月22日~7月26日
使用期間：2020年8月1日至12月31日
客家委員會客服專線：0800-898369

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