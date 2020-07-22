快訊／800元「客庄旅遊券」9點開搶！　官方LINE系統塞爆無回應

▲先前臺北客家義民嘉年華活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

今（22）日又有個拿800元的機會！文化部推出「浪漫客庄旅遊卷」，邀請全國11縣市70個客家文化區參與此次活動，屆時民眾可持票券到指定店家住宿、用餐、買伴手禮等等。今天早上9點一開搶，眾人就塞爆客委會官方LINE，系統一度當機無法運轉，可見這次大家都來勢洶洶。

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▲9點開放登錄，官方LINE無回應。（圖／記者黃可昀攝）



昨（21）日抽出600元「藝FUN券」中獎者，但身分證字號尾數是1、2、6的人沒中獎一片哀號。客家委員會緊接著推出800元客庄旅遊卷，分為「敬老家庭票券」與「一般票券」，均為14萬份，首梯次為65歲以上長者優先登記，20日已完成抽籤；一般民眾則是今（22）日上午9點開放登錄，抽獎結果於27日公布。

▲系統當機3分鐘後，部分民眾已可以順利登錄。（圖／記者陳詩璧攝）



部分民眾在9點3分已經可以進入登錄畫面填寫資料，但不少人仍卡在加載狀態進不去。登錄成功後，約9點25分再度點選「一般登錄」，畫面呈現一片空白接著跳出錯誤碼。

▲申請成功後，再點選一般登錄選項就都卡住。（圖／記者陳詩璧攝）

浪漫客庄旅遊卷

1、參加資格：持有我國身分證的國民，或持居留證的非本國籍配偶。

2、登錄時間：7/22上午9時至7/26晚間24時。

3、申請辦法：首先加入客委會官方LINE（ID：@hakka_gov），點選下方電子旅遊券登錄選項，接著選擇「一般登錄」，輸入身分證字號、手機號碼、戶籍地址等基本資料即完成。※一證限領一次。

4、抽獎結果公布時間：客委會27日下午5時前會完成抽獎並公布名單，中獎者會收到LINE通知，點擊網址後填寫相關資料即可領券。

5、參與的店家：全國11縣市70個客家文化重點發展區，包含桃竹苗、雲林、高屏、花東等地區，可在官方LINE帳號中點選「找店家」查詢詳細資訊。

6、使用辦法：中獎者會得到8張100元的電子票券，結帳時出示畫面讓店家掃描QRcode即可。票券期限為8/1至12/31止。