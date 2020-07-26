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「創造自己被利用的價值」劉安立勇闖廣告圈 40 多年的創業心法

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▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

「創業，一開始並不在我的人生字典裡。」只見待人親切大方，總是笑臉迎人的彥星．喬商廣告傳播事業群總經理劉安立，不急不徐地緩緩道出勇闖廣告圈 40 多年的初心。這一路的歷程，儼然就是部隨著時代變遷、媒體轉型、市場興衰所交織而成的「廣告代理秘辛」。

從 1975 年的彥星事業傳播，再到 1998 年的喬商廣告，在一片以外商為主流的廣告媒體代理商中，唯有彥星．喬商躲過大大小小的風雨，站穩腳步。而又是什麼樣的因緣際會，讓原本沒有創業打算的劉安立步入廣告的世界呢？

說到做到，創造「被利用的價值」

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲畢業於文化大學新聞系的劉安立，最初嚮往的其實是積極衝峰的無冕王。（圖／艾葳精品婚紗）

從一個人到兩個人，兩個人到三個人，再到如今彥星．喬商的大規模，一切的源頭得回溯到劉安立自文化大學新聞系畢業那年談起。如同所有念新聞出身的同儕一樣，劉安立最初也懷抱著「記者夢」，然而當時應徵的中華日報只有工商記者的職缺，雖非首選的工作，但她認為至少能先進入媒體業學習，從此便一頭栽進廣告的世界。

在那個報禁嚴謹的年代，要讓不同類型的客戶在報上刊登、求得理想版面絕非易事，但劉安立以「答應的事一定要做到」的堅持理念，為客戶找到最佳的廣告策略，不僅提升了廣告曝光的效益，更奠定了自己的基礎人脈以及服務的良好信譽與口碑，使她找到工作中最大的成就感──「被利用的價值」。

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲劉安立形容，原先只是想把一件事做好，卻好像在不知不覺走上創業的道路上。（圖／艾葳精品婚紗）

1975 年彥星．喬商成立，當時正值台灣經濟起飛之際，劉安立將在中華日報負責地產廣告的專業加以應用，勤跑工地、了解市場趨勢，帶領團隊成為房地產廣告發稿量第一的台灣本土媒體代理商。

突破媒體變遷瓶頸，寫下廣告代理輝煌的一頁

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲彥星．喬商一路走來的發展，全都跟著市場與媒體上的轉變，劉安立必須時時謹慎好學，跟上時代的腳步。（圖／艾葳精品婚紗）

40 多年來，彥星．喬商隨著媒體的轉變興衰，不斷地迎接挑戰、創新思考，深刻見證了台灣新聞媒體在每個階段的發展與走向。從最初的三大報，大夥熬夜排隊搶版面，到多張報紙開放後的分類廣告操作、創意廣告的開發；從三台無線電視，努力擠進熱門時段，到多元的有線電視廣告安插學問，再到現今網路、數位 OTT、5G 時代的來臨，劉安立團隊始終走在客戶前面，超前部署地率先掌握市場脈絡，提供一條龍式的合作方案，進而與客戶建立長久穩定的互助關係。

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲《婦女手冊》（圖片截取自網路）和《媒體的做點》書中，詳盡的訊息與資源統整，帶給有需求的讀者莫大的協助。（圖／艾葳精品婚紗）

廣告是一種透過媒體與消費者進行溝通的行為，會隨環境、生活、政治、經濟、技術等因素而產生變化。彥星．喬商一路走來，曾面臨兩次石油危機、網路泡沫、金融風暴…等劇烈影響，但依然能交出張張漂亮的成績單，開創許多廣告媒體代理商的發展歷史。例如，首創報紙 AB 彩色分版廣告、率先使用三明治夾廣告於電視播出、開創全台第一個創意廣告，於除夕當天刊登十全廣告分左右兩邊展開的門聯式版面設計，創下許多輝煌的紀錄；而在紙本書籍上，規畫籌備了全台第一本發行超過百萬本的《婦女手冊》，為廣告置入的先驅，以及 1994 年出版的《媒體的做點》，以彥星．喬商為例，是一本台灣媒體購買流程的工具書。

「家」文化的企業理念，集聚員工凝聚力

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲身為軍人子弟，劉安立從小就知道家庭和團結的重要，特別重視和員工的情感連結。（圖／艾葳精品婚紗）

也許是眷村家庭出身的關係，劉安立一直認為人與人之間「義氣相挺」是非常自然的事，而這份熱心、真誠的態度，不只是面對客戶時的態度，在面對公司同仁時，一樣把大家當作家人，並細心帶領、悉心溝通地對待每一位夥伴，使公司有 36% 的員工第一份工作便是在彥星．喬商，平均的年資更是高達 9.8 年。

▲劉安立創業。（圖／女子學）

▲對於公司的夥伴，劉安立都將大家當家人看待，以「帶人要帶心」的原則，建立起溫馨、互助的幸福企業。（圖／艾葳精品婚紗）

「大姊」，是公司不分職位、權責，所有人稱呼劉安立的方式，親切的她也總是笑臉迎人、搭肩回應，「家」正是彥星．喬商的公司文化，底下的人要好、主管才會好，必須重視每個人的需求，並給予肯定和發揮的機會。直至今日，公司仍維持兩週一次的教育訓練，每個月也固定會請講師來上課，劉安立覺得要盡量看到每個人的優點，真心對待並給予發展的空間，公司也才能不斷延續與進步。

專訪到了尾聲，問劉安立是否有想過退休呢？她笑說，即使每天當在想這個問題，但自己個性大概永遠閒不下來吧！對於未來彥星．喬商的發展，劉安立渴望能幫助更多的本土品牌，間接創造台灣經濟的各種可能性，並積極研究轉型的準備，加深經驗累積和數據化的管理，帶領公司走向下個 10 年，繼續為客戶提供深度的行銷服務。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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