威力彩狂飆25億！「3大生肖」財運旺爆　手刀衝一波...爽變富豪

▲威力彩連槓46期，頭獎獎金高達25億元。（圖／記者柯沛辰攝）

記者曾羿翔／綜合報導



威力彩已連槓46期，頭獎獎金累積高達25億元，23日晚間又將開獎。專門撰寫生肖與命理的《阿木細說》指出，7月底有3大生肖財運極佳，能夠中大獎、發大財，鹹魚大翻身，被好日子圍繞，其中生肖屬兔的人，接下來4個月桃花尋來，愛情也會進展得很順利。



《阿木細說》提及最有可能一夜變富翁的3生肖整理為以下：

生肖雞

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生肖屬雞的人之前財帛宮有「歲破」、「暴敗」煞星來犯，導致時運不佳，但是進入7月下旬整體大翻轉，迎來人生新機遇，田宅宮得「咸池」、「天台」吉星重點關照，等機遇一到，不僅桃花會不請自來，而且橫財運也會變得非常旺盛。

生肖龍

屬龍的人熬到7月下旬，疾厄宮得到「左輔」、「國印」吉星當頭，可改變之前事業運一般且苦不堪言的狀況，等機緣一到，運勢如火如荼，如果還能抓住大運，機緣一來，桃花如雲，鈔票根本用麻袋裝，生活將會心想事成。

生肖兔

屬兔的人生來屬相五行木相助，到7月下旬，87、99年生的屬兔人陰陽相成，五行水旺盛形成水木相生局，等好運到來，收入就會暴漲，日子無比順暢。另一方面，生肖兔的人，接下來4個月桃花尋來，愛情可說大吉大利，不過也要注意，凡事謀定再後動，以免白白錯失良機。