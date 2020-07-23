他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：不要想不開

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他曝大絕「穩中威力彩25億」驚問怎沒人做？　內行慘綠：不要想不開

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▲威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

▲威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（23）日威力彩頭獎上看25億，不少民眾盼當富翁！有網友好奇直呼，若一口氣把號碼全包，「金額低於25億且穩中，那大家幹嘛不這樣做？」文章曝光後，底下網友狂diss，「結果10個人包牌，哭」、「跟你有同樣想法的，只要一個你就掰了」！

一名網友在PTT好奇直呼，威力彩的頭獎現在已經累積25億，「那如果包牌從1到 49 號全部串連的話，大概要多少錢？」他假設全餐低於25億元的話，「不就是穩賺的嗎？怎麼沒人這樣做？」

請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友精算後一致搖頭回應，「萬一不是你一注獨得就掰了，不要想不開」「總共22億啊，含稅金你頭獎至少要 27.5 億才能打平，而且前提是一注獨得」、「你要先有22億，沒有店家會讓你賒帳」、「頭獎超過30億才可能這樣吧，不然扣完稅金根本虧，且不是一注獨得風險太大」。

事實上，以「排列」計算威力彩全餐金額，每注100元，包第一區（1-38個號碼）需要2.76億元，再包第二區（8個號碼），金額多達22億854萬4800元。再加上扣20%稅金部分，實際可領取的獎金為20億，可見想賭這一把「必中法」，仍舊不划算。

▲▼ 威力彩（圖／記者劉維榛攝）

▲若有發財命，一張就中獎！（示意圖／記者劉維榛攝）

不僅如此，光是印製這麼多張彩券，也要找到願意配合的店家，日前也有網友議論，因台彩沒有全餐的特製服務，「你要先找到100多萬張投注單，並且用雷射印表機印出來」、「當印好之後，你要至少要包下多家投注店，並且要在開獎前全數印出」。底下網友則一針見血回應，「真會中，買一張就夠了，那麼累幹嘛」、「不過有錢人不會幹這種蠢事的，只有魯蛇才在那邊想」。

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