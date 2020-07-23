威力彩衝25億！命理師點名「4生肖」有吉星　曝光幸運數字：試試手氣吧

▲威力彩頭獎上看25億。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

威力彩已經連槓46期，頭獎上看25億元，今（23）日晚間就要開獎，金額讓許多人都超心動、想買一張試試手氣。彩券也帶起運勢話題一陣熱論，不少人要買之前，都會看一下星座、生肖分析，看看自己最近的運氣旺不旺。有命理師就曝光4個財運亨通的生肖，「下半年好的生肖不要忘了試試手氣，幸運之星就是你！」

命理鳥卦算命師王馨怡表示，農曆六月到來，有些生肖的財運開始變旺，接著點名4生肖，並曝光專屬幸運數字，「今天有25億的大財，願大家都能美夢成真，有錢真好！」

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生肖屬「牛」：有玉堂吉星並有六合拱照，家中生百福，行善必有貴人助之遇，吉財利通達，力行善事，家庭吉慶多，財從人心願，福自天降來，人行光彩、吉慶之兆。幸運數字：2、6、7

生肖屬「兔」：幸福福德，天德吉星拱照，財喜臨門，名利雙收，但防小人口角生煩，三合扶助，貴人助力，財源廣進，美盡善也。幸運數字：4、3、8

生肖屬「龍」：有將星帶權，事業丕興，名利雙收，又妙有金匱吉星拱照，財運亨通，萬物皆自得，慎防財多身弱，生意興隆得意從心願，六合臨照財喜盈門，運開守月千山秀，花開園中萬里香，萬天星斗現，無處不光明。幸運數字：6、9、2

生肖屬「蛇」：龍德紫薇吉星拱照，又有玉堂貴人高照，喜慶盈門，官職晉升，名利顯達，逢凶化吉，萬事亨通，人逢喜事精神爽，月到中秋格外明，財喜臨門，但防小人暗害，破財官災。幸運數字：2、8、3