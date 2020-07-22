應屆畢業生都可返台！　陸生3041最多、美籍學生76人

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（22日）宣布所有國家應屆畢業生均可返台。根據教育部統計資料顯示，除了日前開放的19個地區外的學生，應有3,533應屆畢業生將陸續返台，其中，陸生有3041人，其次為美籍學生76人。

國內疫情和緩，教育部除了在6月17日陸續開放19個低風險及中低風險國家、地區境外生來台外，今日再宣布放寬至所有國家的「應屆畢業生」。實踐大學校長陳振貴表示，現在已經接近7月底，至少還有1、2萬名境外生還沒入境，讓人擔心開學前消化不完，目前得知有些學生等不及，選擇休學或放棄學業，希望現在可以返台的應屆畢業生盡快返台，學校將盡可能協助學生完成學業。

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中國文化大學教務長方元沂也說，陸生其實都很想回台，不少學生希望順利完成學業，希望政府考量境外生的處境，能多有一些配套措施。

教育部次長劉孟奇也說明，境外生來台一定要先找到檢疫場所，另外班機也是有問題，現在很多地方來台班機一週只有1、2班，要訂到機票不容易，目前開放境外生入境政策盡量「打安全牌」，一名學生來台，往往需要動員4到5個人員配合，因此需要一些時間，讓境外生分區、分批進來，相關單位也有較充足的時間觀察、完善作業流程。

根據教育部資料顯示，目前入境人數中，並無特別區分舊生或非應屆畢業生，截至今日，已核定入境993人，有493名學生入境。今日起也將開放應屆畢業生來台，人數前五名分別為，陸生3041人、美籍學生76人、菲律賓籍64人、印尼籍40人、加拿大籍27人。

