陸生解封可來台！　教育部：今日起應屆畢業生都可來台灣

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

境外生禁令鬆綁，教育部今（22日）宣布開放所有國家應屆畢業生申請入境，陸生也包括在內，同時必須依規定在防疫場所進行14天居家檢疫。

教育部指出，即日起大專校院可向教育部申請應屆畢業生入境，並須於中央檢疫所或防疫旅館完成14天居家檢疫，後續則視其入境後檢疫情形與檢疫場所量能，再依序放寬其餘在學學位生與新生。

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截止7月15日，目前已開放19個國家/地區（越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、柬埔寨、寮國、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸）的「在學境外學位生(含應屆畢業生及其餘舊生)」及「109學年度獲錄取學位新生」申請入境。

教育部今日再宣布，考量目前境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，且檢疫場所除防疫旅館外，業於暑假期間納入經衛政單位檢核通過之校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，以及指揮中心提供500床的集中檢疫所，經指揮中心同意自22日起開放全部應屆畢業生來台。

教育部也說，7月15日前已宣布開放之19個國家/地區境外生，仍依教育部既有已宣布之申請入境作業與14天居家檢疫程序規定辦理。7月15日前未宣布開放之國家／地區，大專校院自7月22日起可向教育部依規定程序申請應屆畢業生入境，並須於中央檢疫所或防疫旅館完成14天居家檢疫，後續則視其入境後檢疫情形與檢疫場所量能，再依序放寬其餘在學學位生與新生。



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