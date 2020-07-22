學者分析：李眉蓁論文應是找槍手　投票前若取消學位很尷尬

▲李眉蓁說明論文抄襲案爭議。（圖／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日爆出「論文整本抄襲」案。台灣師範大學政治學研究所、東亞學系教授范世平在臉書分析，他認為李眉蓁的碩士論文應該是找槍手，接下來競選公報如果放上學歷，但投票前被取消學位的話，豈不是很尷尬。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

對此，范世平表示，如果真是如此，這本論文應該是別人代寫的，因為自己寫的即便要抄，也不可能笨到一字不漏、一字不改，直接複製貼上。

范世平認為，這種論文在在職專班應該不少，要上班又要寫論文實在忙不過來，乾脆付錢找人代寫，只是如果遇人不淑，對方太偷懶，自己又沒檢查，或是沒能力檢查，結果就是等著出包。

范世平指出，現在李眉蓁最麻煩的是她在競選公報上的學歷，到底要不要放上中山大學碩士，如果投票前被取消學位，豈不是很尷尬。

范世平表示，沒有真才實學而只想拿學歷來鍍金，結果反而是適得其反；從李眉蓁的反應來看，除顯露她對自己論文的生疏，危機處理失當，她未來要選立委也沒機會，斷送政治前途，「說實在的，李眉蓁如果真的是找槍手，這個槍手也太混了，抄了雷同學的論文123頁，還是因為一分錢一分貨？」

▼師範大學政治研究所教授范世平。（圖／記者陳政錄攝）

