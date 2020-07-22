李眉蓁論文風波扯蔡英文、許崑源　黃捷239字開嗆：高雄不要第二個騙子！

▲黃捷嗆李眉蓁「高雄不要第二個騙子」。（圖／翻攝黃捷臉書）

地方中心／綜合報導

高雄市長補選倒數24天，國民黨高雄市長補選人李眉蓁卻遭周刊踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的 ，22日她僅簡單回應「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」對此，時代力量高雄市議員黃捷稍早以239字怒嗆「高雄不要第二個騙子」，並要求李眉蓁出面說清楚。

黃捷臉書全文：

#高雄不要第二個騙子

#請李眉蓁出面說清楚



中國國民黨高雄市長候選人李眉蓁，面對論文抄襲疑雲，不選擇正面回應，竟是扯中山大學、蔡總統、許前議長下水，難道許議長也有抄襲論文嗎？消費到這種地步，實在令人傻眼。



論文抄襲已是事實，連抄襲的頁數都被比對出來，可說是無一不抄，就請李眉蓁說清楚講明白，對自己的碩士學位負責，也向高雄市民負責，直接退選！



高雄人已經送走了一個沒有誠信的市長，難道還要浪費時間在一個不斷抄襲又不知悔改的候選人身上嗎？中國國民黨如果是一個負責任的政黨，就應該撤銷李眉蓁的提名，還給高雄人一個真正能討論政策的市長選舉！

▼時代力量高雄市議員黃捷（右）稍早回應李眉蓁（左）論文風波。（圖／ETtoday資料照、記者洪靖宜攝）

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