李眉蓁論文爆96％抄襲　「苦主」童振源：中山大學已啟動審查

▲僑委會委員長童振源。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日爆出「論文整本抄襲」案。其中，被抄襲的僑委會委員長童振源受訪時表示，各大學都有嚴格學術倫理規範，中山大學已啟動審查，尊重中山大學的審查結果。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是96%的論文抄襲。

對此，身為「苦主」之一的童振源表示，各大學對於學生碩士、博士論文抄襲都有嚴格的學術倫理規範，中山大學已經接受民眾檢舉，啟動論文是否違反學術倫理的審查，他尊重中山大學的結果。

稍早李眉蓁針對此一風波舉行短短57秒的記者會，談話中並未回應她自己的論文爭議，而是把槍口瞄準蔡英文，並稱她終於了解前市長韓國瑜的感受，以及前市議會議長許崑源為何會輕生。

對此，民進黨發言人廖泰翔則表示，這是史上最誇張論文抄襲案，論文沒有一頁是真的，接著又有史上最短記者會，發言不到一分鐘，「不僅不敢面對問題把責任推給中山大學，還在過程中瞎扯小英總統論文、消費死者，讓人完全無法接受。」

廖泰翔表示，這就是國民黨所推出的高雄市長候選人，就是國民黨推薦給高雄市民的領導者，「國民黨江啟臣主席（教授）在黨務與學術倫理上都有義務出來公開說明，並表示國民黨對這件事情的態度」。