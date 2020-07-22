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李眉蓁快閃說明論文抄襲犯眾怒　黃國昌轟：形同默認侵害著作權的事實

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▲▼大同公司109年股東常會在市場派公司派大亂鬥中展開，前立委黃國昌離開會場時痛批公司派違法亂紀。也有小股東被公司派請來的黑衣人打傷，揚言要驗傷控高公司高層。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立委黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁遭周刊爆料畢業論文有96％都是抄襲，而李眉蓁21日早上開記者會對外說明，僅用2分鐘快速對外報告，引起議論。對此，前立委黃國昌在質疑根本什麼都沒有說明，形同默認侵害著作權的抄襲事實。

黃國昌表示批評李眉蓁論文抄襲事件，抄四頁被發現，還會針對「有些沒標註到的部分」說聲道歉；抄上百頁被揭露，大概因為鐵證如山，完全說不出話了；也要求國民黨，應該針對自家提名的高雄市長，發生這麼離譜的事應如何解決，出來給社會一個交代！

李眉蓁稍早親上火線說明，表示「感謝一切發生，讓我倍數成長」，更強調總統蔡英文論文疑雲同樣滿天飛，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」李眉蓁發言僅短短約2分鐘不到，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後旋即快閃離開。

李眉蓁競選辦公室室發言人呂謦煒補充，基本上論文內容的部分，中山大學會進行審查，包含通過時已經審查過，當然如果後續有進一步審查機制也會尊重，「論文這部分，當事者最為清楚，但因為選戰激進、抹黑，且蔡總統的論文要到英國倫敦才能查閱到正本，雖然可以下載，但是否就是正本也啟人疑竇。」

▲▼李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

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